https://ria.ru/20220823/donbass-1811562014.html
При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора
При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора - РИА Новости, 23.08.2022
При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора
Среди пострадавших при обстреле Донецка во вторник есть сотрудник следственного изолятора, сообщили в министерстве юстиции ДНР. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:43
2022-08-23T14:43
2022-08-23T14:43
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Среди пострадавших при обстреле Донецка во вторник есть сотрудник следственного изолятора, сообщили в министерстве юстиции ДНР."Сегодня, 23 августа 2022 года, около 12.00 (совпадает с мск) в результате обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил сотрудник государственного бюджетного учреждения "Донецкий следственный изолятор государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что мужчина получил осколочное ранение груди во время служебной поездки.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия обстрела жилого дома в Донецке
Последствия обстрела жилого дома в Донецке
2022-08-23T14:43
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PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донбасс, минюст днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донбасс, Минюст ДНР, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора
Минюст ДНР: сотрудник следственного изолятора пострадал при обстреле ВСУ центра Донецка
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости.
Среди пострадавших при обстреле Донецка во вторник есть сотрудник следственного изолятора, сообщили
в министерстве юстиции ДНР.
"Сегодня, 23 августа 2022 года, около 12.00 (совпадает с мск) в результате обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил сотрудник государственного бюджетного учреждения "Донецкий следственный изолятор государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что мужчина получил осколочное ранение груди во время служебной поездки.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.