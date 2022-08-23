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При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора

При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора - РИА Новости, 23.08.2022

При обстреле Донецка пострадал сотрудник следственного изолятора

Среди пострадавших при обстреле Донецка во вторник есть сотрудник следственного изолятора, сообщили в министерстве юстиции ДНР. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:43

2022-08-23T14:43

2022-08-23T14:43

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Среди пострадавших при обстреле Донецка во вторник есть сотрудник следственного изолятора, сообщили в министерстве юстиции ДНР."Сегодня, 23 августа 2022 года, около 12.00 (совпадает с мск) в результате обстрела центра Донецка со стороны вооруженных формирований Украины ранение получил сотрудник государственного бюджетного учреждения "Донецкий следственный изолятор государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Отмечается, что мужчина получил осколочное ранение груди во время служебной поездки.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Последствия обстрела жилого дома в Донецке Последствия обстрела жилого дома в Донецке 2022-08-23T14:43 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, минюст днр, вооруженные силы украины