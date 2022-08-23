https://ria.ru/20220823/donbass-1811542900.html
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:35
2022-08-23T13:35
2022-08-23T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13:13 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
13:35 23.08.2022 (обновлено: 13:44 23.08.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра
ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Черногвардейскому району Макеевки