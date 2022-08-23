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Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811539829.html
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ
В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:23
2022-08-23T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", - говорится в сообщении штаба терооброны в Telegram.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание администрации главы ДНР в Донецке повреждено при обстреле со стороны украинских сил. Кроме того, как сообщалось ранее, при обстреле центра Донецка во вторник как минимум один человек погиб и двое ранены.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Донбасс, Вооруженные силы Украины
13:23 23.08.2022 (обновлено: 14:44 23.08.2022)
 
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: здание администрации главы республики загорелось после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке
Военнослужащие около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие около здания администрации главы Донецкой народной республики, поврежденного в результате обстрела ВСУ в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", - говорится в сообщении штаба терооброны в Telegram.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание администрации главы ДНР в Донецке повреждено при обстреле со стороны украинских сил. Кроме того, как сообщалось ранее, при обстреле центра Донецка во вторник как минимум один человек погиб и двое ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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