https://ria.ru/20220823/donbass-1811539829.html
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ
В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:23
2022-08-23T13:23
2022-08-23T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", - говорится в сообщении штаба терооброны в Telegram.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание администрации главы ДНР в Донецке повреждено при обстреле со стороны украинских сил. Кроме того, как сообщалось ранее, при обстреле центра Донецка во вторник как минимум один человек погиб и двое ранены.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:23 23.08.2022 (обновлено: 14:44 23.08.2022)
Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: здание администрации главы республики загорелось после обстрела ВСУ