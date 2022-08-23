https://ria.ru/20220823/donbass-1811539829.html

Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ

Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 23.08.2022

Здание администрации главы ДНР загорелось после обстрела со стороны ВСУ

В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:23

2022-08-23T13:23

2022-08-23T14:44

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. В здании администрации главы Донецкой Народной Республики, которое подверглось обстрелу во вторник, возник пожар, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Обстрелом артиллерии НАТО также повреждена гостиница Central по улице Артёма и здание администрации главы ДНР, где возник пожар", - говорится в сообщении штаба терооброны в Telegram.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что здание администрации главы ДНР в Донецке повреждено при обстреле со стороны украинских сил. Кроме того, как сообщалось ранее, при обстреле центра Донецка во вторник как минимум один человек погиб и двое ранены.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины