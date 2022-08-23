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Украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами натовского калибра - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:27

2022-08-23T12:27

2022-08-23T13:29

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 11.37 и 11.51 дважды выпустили по Ворошиловскому району по пять снарядов "натовского" калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.07 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины