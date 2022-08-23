https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:50
2022-08-23T11:50
2022-08-23T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города."Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах. Центр Донецка под обстрелом!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:50 23.08.2022 (обновлено: 12:00 23.08.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Мэр Кулемзин заявил о сильном обстреле Ворошиловского и Калининского районов Донецка