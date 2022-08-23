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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:50
2022-08-23T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города."Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах. Центр Донецка под обстрелом!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина
11:50 23.08.2022 (обновлено: 12:00 23.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

Мэр Кулемзин заявил о сильном обстреле Ворошиловского и Калининского районов Донецка

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города.
"Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах. Центр Донецка под обстрелом!" - написал он в своем Telegram-канале.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Алексей Кулемзин (Донецк)ДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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