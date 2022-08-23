https://ria.ru/20220823/donbass-1811505754.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:50

2022-08-23T11:50

2022-08-23T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о "мощных прилетах" в центральном Ворошиловском и Калининском районах города."Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах. Центр Донецка под обстрелом!" - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины, украина