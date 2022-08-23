11:32 23.08.2022 (обновлено: 12:31 23.08.2022)
ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток"
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" на центральной улицы Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские войска вновь выпустили по Донецку ракеты с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:20 — населенный пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", — говорится в публикации.
Накануне представительство сообщило, что в республике зафиксировали уже 48 случаев подрыва мирных жителей на минах "Лепесток".
Один из пострадавших погиб. Ранения получили в том числе двое детей.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается дистанционно и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы боеприпаса мирные граждане могут не опознать в нем опасный объект.
"Лепесток" — практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.