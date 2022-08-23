https://ria.ru/20220823/donbass-1811501356.html

ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"

ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток" - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ обстреляли Донецк из "Урагана" ракетами с минами "Лепесток"

Украинские войска вновь выпустили по Донецку ракеты с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:32

2022-08-23T11:32

2022-08-23T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские войска вновь выпустили по Донецку ракеты с запрещенными противопехотными минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Накануне представительство сообщило, что в республике зафиксировали уже 48 случаев подрыва мирных жителей на минах "Лепесток".Один из пострадавших погиб. Ранения получили в том числе двое детей.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" устанавливается дистанционно и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы боеприпаса мирные граждане могут не опознать в нем опасный объект."Лепесток" — практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Постпредство России при ООН распространило в Совбезе письмо о применении ВСУ противопехотных мин против гражданского населения в Донбассе.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220801/donetsk-1806364708.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс