https://ria.ru/20220823/donbass-1811486581.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:41

2022-08-23T10:41

2022-08-23T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку и Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:39 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.53 украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, донбасс