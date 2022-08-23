https://ria.ru/20220823/donbass-1811480931.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:24

2022-08-23T10:24

2022-08-23T10:24

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 06:10 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, по данным ведомства, в 9.05 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.Обстрел Донецка представительство зафиксировало в 8.03, по Киевскому району выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс