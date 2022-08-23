Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда после обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 15 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 06:10 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным ведомства, в 9.05 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки.
Обстрел Донецка представительство зафиксировало в 8.03, по Киевскому району выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.