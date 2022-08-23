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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:07
2022-08-23T09:07
2022-08-23T09:17
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.Днем ранее представительство сообщало о 34 обстрелах со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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09:07 23.08.2022 (обновлено: 09:17 23.08.2022)
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили по республике 246 боеприпасов