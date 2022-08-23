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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811468685.html
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов,... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:07
2022-08-23T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.Днем ранее представительство сообщало о 34 обстрелах со стороны украинских войск.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:07 23.08.2022 (обновлено: 09:17 23.08.2022)
 
Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили по республике 246 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм украинского снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Днем ранее представительство сообщало о 34 обстрелах со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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