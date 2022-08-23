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Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:07

2022-08-23T09:07

2022-08-23T09:17

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 40 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 246 различных боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 246 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены 11 жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры.Днем ранее представительство сообщало о 34 обстрелах со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины