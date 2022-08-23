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В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.08.2022
В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Два человека погибли, четыре ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:19
2022-08-23T08:19
2022-08-23T08:20
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Два человека погибли, четыре ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 августа до 08.00 23 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения (один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины
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08:19 23.08.2022 (обновлено: 08:20 23.08.2022)
В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки
Штаб обороны ДНР: два человека погибли и четыре ранены за сутки при обстрелах ВСУ