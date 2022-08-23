https://ria.ru/20220823/donbass-1811464415.html

В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.08.2022

В ДНР два человека погибли при обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Два человека погибли, четыре ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:19

2022-08-23T08:19

2022-08-23T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донбасс

донецк (днр)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Два человека погибли, четыре ранены за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 22 августа до 08.00 23 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погибли два человека и еще четыре мирных жителя получили ранения (один из пострадавших наступил на запрещённую противопехотную мину ПФМ-1)", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

донбасс

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины