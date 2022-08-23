https://ria.ru/20220823/buryatiya-1811499437.html
Бурятия получит средства на развитие туристической инфраструктуры
Бурятия получит средства на развитие туристической инфраструктуры - РИА Новости, 23.08.2022
Бурятия получит средства на развитие туристической инфраструктуры
Бурятия по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета более 337 миллионов рублей для развития инфраструктуры и объектов туризма, сообщил глава... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:10
2022-08-23T15:10
2022-08-23T16:10
туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 23 авг — РИА Новости. Бурятия по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета более 337 миллионов рублей для развития инфраструктуры и объектов туризма, сообщил глава республики Алексей Цыденов.По его словам, на финансирование программ гостеприимства претендовал еще 231 проект из всех регионов страны."Выиграли очередной грант Ростуризма по всем трем направлениям, где были заявлены! Бурятия получила поддержку в номинациях: создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание и развитие национальных туристических маршрутов и создание кемпингов и автокемпингов", — сообщил глава республики в Telegram-канале.Он отметил, что реализация проектов начнется в 2023 году.Туристы обычно совмещают посещение исторических достопримечательностей республики и озера Байкал. От Улан-Удэ до водоема всего 140 километров.
https://ria.ru/20200409/1569633223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика бурятия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Республика Бурятия
15:10 23.08.2022 (обновлено: 16:10 23.08.2022)
Бурятия получит средства на развитие туристической инфраструктуры
Бурятия получит почти 340 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры
КРАСНОЯРСК, 23 авг — РИА Новости. Бурятия по итогам конкурсного отбора получит из федерального бюджета более 337 миллионов рублей для развития инфраструктуры и объектов туризма, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
По его словам, на финансирование программ гостеприимства претендовал еще 231 проект из всех регионов страны.
"Выиграли очередной грант Ростуризма по всем трем направлениям, где были заявлены! Бурятия получила поддержку в номинациях: создание и развитие пляжных зон на берегах морей, рек и озер, создание и развитие национальных туристических маршрутов и создание кемпингов и автокемпингов", — сообщил глава республики в Telegram-канале.
Он отметил, что реализация проектов начнется в 2023 году.
Туристы обычно совмещают посещение исторических достопримечательностей республики и озера Байкал. От Улан-Удэ до водоема всего 140 километров.