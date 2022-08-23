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В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 12% - РИА Новости, 23.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220823/biznes-1811544106.html
В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 12%
В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 12% - РИА Новости, 23.08.2022
В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 12%
В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых граждан, с начала года увеличилось на 8 тысяч – сейчас их насчитывается 74... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:40
2022-08-23T13:40
тверская область
игорь руденя
экономика
бизнес
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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых граждан, с начала года увеличилось на 8 тысяч – сейчас их насчитывается 74 тысячи, сообщает пресс-служба регионального правительства.Рост произошел за счет обрабатывающих производств, компаний сферы торговли, транспортировки, строительства. Растет и количество трудоустроенных на малые и средние предприятия жителей - в настоящее время это свыше 204 тысяч человек."В условиях внешнего давления на страну развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых условий экономической стабильности, занятости населения, устойчивого развития территорий", – отметил во вторник губернатор региона Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области, где был рассмотрен ход реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Тверская область одним из первых субъектов РФ приняла региональный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.В рамках национального проекта в Тверской области реализуется несколько региональных проектов.Проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" направлен на вовлечение жителей в предпринимательскую деятельность, поддержку молодых предпринимателей и социального бизнеса. Гранты в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей можно направить на ремонт помещений, приобретение оборудования, сырья.Проект "Акселерация субъектов МСП" предполагает помощь бизнесу по нескольким направлениям: содействие в поиске партнеров, сертификации, патентовании, продвижении и экспорте продукции.Грантовая поддержка предусмотрена крестьянским и фермерским хозяйствам. "Агростартапами" в прошлом году воспользовались 12 хозяйств, с начала 2022 году – 8 фермеров."Тверскому бизнесу доступны также новые инструменты. Один из них – программа инвесткредитования по ставкам 3-4,5%. Повысить доступность кредитов по льготным программам кредитования для предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения, помогут "зонтичные" поручительства. Корпорация МСП в этом случае берет до 50% риска на себя", - пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, экономика, бизнес
Тверская область, Игорь Руденя, Экономика, Бизнес
13:40 23.08.2022
 

В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 12%

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании правительства региона
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ТВЕРЬ, 23 авг – РИА Новости. В Тверской области число субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых граждан, с начала года увеличилось на 8 тысяч – сейчас их насчитывается 74 тысячи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Рост произошел за счет обрабатывающих производств, компаний сферы торговли, транспортировки, строительства. Растет и количество трудоустроенных на малые и средние предприятия жителей - в настоящее время это свыше 204 тысяч человек.
Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
27 июля, 18:25Тверская область
Тверские власти увеличили выплату по соцконтракту для создания бизнеса
"В условиях внешнего давления на страну развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых условий экономической стабильности, занятости населения, устойчивого развития территорий", – отметил во вторник губернатор региона Игорь Руденя на заседании правительства Тверской области, где был рассмотрен ход реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Тверская область одним из первых субъектов РФ приняла региональный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
В рамках национального проекта в Тверской области реализуется несколько региональных проектов.
Проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" направлен на вовлечение жителей в предпринимательскую деятельность, поддержку молодых предпринимателей и социального бизнеса. Гранты в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей можно направить на ремонт помещений, приобретение оборудования, сырья.
Проект "Акселерация субъектов МСП" предполагает помощь бизнесу по нескольким направлениям: содействие в поиске партнеров, сертификации, патентовании, продвижении и экспорте продукции.
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8 августа, 17:17Тверская область
Тверская область увеличила финансирование трудоустройства подростков
Грантовая поддержка предусмотрена крестьянским и фермерским хозяйствам. "Агростартапами" в прошлом году воспользовались 12 хозяйств, с начала 2022 году – 8 фермеров.
"Тверскому бизнесу доступны также новые инструменты. Один из них – программа инвесткредитования по ставкам 3-4,5%. Повысить доступность кредитов по льготным программам кредитования для предпринимателей, у которых не хватает залогового обеспечения, помогут "зонтичные" поручительства. Корпорация МСП в этом случае берет до 50% риска на себя", - пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяЭкономикаБизнес
 
 
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