17:45 23.08.2022 (обновлено: 23:00 23.08.2022)
Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова
Любимова: поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, они не примут их обратно
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Поклонники покинувших РФ артистов чувствуют себя преданными и брошенными, они не примут их обратно и не пойдут на их представления, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.
"У меня все время спрашивают: "Вот эти не вернутся? Вы их не вернете в зал?". Потому что они (зрители — ред.) чувствуют себя преданными. Они очень любили этих людей, они тратили свои деньги на дорогие билеты… Чтобы прийти в партер и посмотреть своими глазами на вот этого удивительного человека, которому, казалось, можно простить все. Любые пороки, любые особенности… А они взяли и бросили", — сказала она в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.
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По словам Любимовой, в ведомство регулярно поступают вопросы о том, будут ли запрещать уехавшим артистам возвращаться. Как считает министр, запреты от министерства не нужны — народ сам не пойдет на шоу с участием тех, кто их "предал и бросил".
"(Зрители - ред.) не примут. Ничего делать не нужно. Не примут афишу. Порвут ну, как минимум, брезгливо не купят билет, потому что до этого читали, где и чье место, кто куда улетел. И ощущение брошенности, предательства… Обида жгучая", — подчеркнула Любимова.
В заключение министр напомнила, что во времена Великой Отечественной войны "худенькие балерины зашивали и пришивали декорации и накрывали Большой театр, чтобы бомба не попала, и никто никуда не уезжал".