https://ria.ru/20220823/artisty-1811643524.html

Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова

Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова - РИА Новости, 23.08.2022

Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова

Поклонники покинувших РФ артистов чувствуют себя преданными и брошенными, они не примут их обратно и не пойдут на их представления, считает министр культуры РФ... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:45

2022-08-23T17:45

2022-08-23T23:00

культура

россия

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

большой театр

антон красовский

новости культуры

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Поклонники покинувших РФ артистов чувствуют себя преданными и брошенными, они не примут их обратно и не пойдут на их представления, считает министр культуры РФ Ольга Любимова."У меня все время спрашивают: "Вот эти не вернутся? Вы их не вернете в зал?". Потому что они (зрители — ред.) чувствуют себя преданными. Они очень любили этих людей, они тратили свои деньги на дорогие билеты… Чтобы прийти в партер и посмотреть своими глазами на вот этого удивительного человека, которому, казалось, можно простить все. Любые пороки, любые особенности… А они взяли и бросили", — сказала она в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.По словам Любимовой, в ведомство регулярно поступают вопросы о том, будут ли запрещать уехавшим артистам возвращаться. Как считает министр, запреты от министерства не нужны — народ сам не пойдет на шоу с участием тех, кто их "предал и бросил"."(Зрители - ред.) не примут. Ничего делать не нужно. Не примут афишу. Порвут ну, как минимум, брезгливо не купят билет, потому что до этого читали, где и чье место, кто куда улетел. И ощущение брошенности, предательства… Обида жгучая", — подчеркнула Любимова.В заключение министр напомнила, что во времена Великой Отечественной войны "худенькие балерины зашивали и пришивали декорации и накрывали Большой театр, чтобы бомба не попала, и никто никуда не уезжал".

https://ria.ru/20220819/bi2-1810665859.html

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Екатерина Зайцева

россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), большой театр, антон красовский, новости культуры