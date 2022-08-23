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Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова - РИА Новости, 23.08.2022
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Культура
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Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова
Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова - РИА Новости, 23.08.2022
Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова
Поклонники покинувших РФ артистов чувствуют себя преданными и брошенными, они не примут их обратно и не пойдут на их представления, считает министр культуры РФ... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:45
2022-08-23T23:00
культура
россия
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
большой театр
антон красовский
новости культуры
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Поклонники покинувших РФ артистов чувствуют себя преданными и брошенными, они не примут их обратно и не пойдут на их представления, считает министр культуры РФ Ольга Любимова."У меня все время спрашивают: "Вот эти не вернутся? Вы их не вернете в зал?". Потому что они (зрители — ред.) чувствуют себя преданными. Они очень любили этих людей, они тратили свои деньги на дорогие билеты… Чтобы прийти в партер и посмотреть своими глазами на вот этого удивительного человека, которому, казалось, можно простить все. Любые пороки, любые особенности… А они взяли и бросили", — сказала она в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.По словам Любимовой, в ведомство регулярно поступают вопросы о том, будут ли запрещать уехавшим артистам возвращаться. Как считает министр, запреты от министерства не нужны — народ сам не пойдет на шоу с участием тех, кто их "предал и бросил"."(Зрители - ред.) не примут. Ничего делать не нужно. Не примут афишу. Порвут ну, как минимум, брезгливо не купят билет, потому что до этого читали, где и чье место, кто куда улетел. И ощущение брошенности, предательства… Обида жгучая", — подчеркнула Любимова.В заключение министр напомнила, что во времена Великой Отечественной войны "худенькие балерины зашивали и пришивали декорации и накрывали Большой театр, чтобы бомба не попала, и никто никуда не уезжал".
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россия, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), большой театр, антон красовский, новости культуры
Культура, Россия, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Большой театр, Антон Красовский, Новости культуры
17:45 23.08.2022 (обновлено: 23:00 23.08.2022)
 
Поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, считает Любимова

Любимова: поклонники уехавших артистов чувствуют себя преданными, они не примут их обратно

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр культуры Российской Федерации Ольга Любимова
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Поклонники покинувших РФ артистов чувствуют себя преданными и брошенными, они не примут их обратно и не пойдут на их представления, считает министр культуры РФ Ольга Любимова.
"У меня все время спрашивают: "Вот эти не вернутся? Вы их не вернете в зал?". Потому что они (зрители — ред.) чувствуют себя преданными. Они очень любили этих людей, они тратили свои деньги на дорогие билеты… Чтобы прийти в партер и посмотреть своими глазами на вот этого удивительного человека, которому, казалось, можно простить все. Любые пороки, любые особенности… А они взяли и бросили", — сказала она в интервью Антону Красовскому на телеканале RT.
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По словам Любимовой, в ведомство регулярно поступают вопросы о том, будут ли запрещать уехавшим артистам возвращаться. Как считает министр, запреты от министерства не нужны — народ сам не пойдет на шоу с участием тех, кто их "предал и бросил".
"(Зрители - ред.) не примут. Ничего делать не нужно. Не примут афишу. Порвут ну, как минимум, брезгливо не купят билет, потому что до этого читали, где и чье место, кто куда улетел. И ощущение брошенности, предательства… Обида жгучая", — подчеркнула Любимова.
В заключение министр напомнила, что во времена Великой Отечественной войны "худенькие балерины зашивали и пришивали декорации и накрывали Большой театр, чтобы бомба не попала, и никто никуда не уезжал".
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