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В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна - РИА Новости, 22.08.2022
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В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна
В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна - РИА Новости, 22.08.2022
В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:45
2022-08-22T16:02
экономика
украина
турция
хулуси акар
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой сделки."По состоянию на сегодняшнее утро количество зерна, отправленного из украинских портов, составило 721 тысяча 449 тонн. Процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшие дни этот показатель увеличится. Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы это никоим образом не останавливалось и не замедлялось, а также чтобы оно достигало адресатов как можно быстрее и безопаснее",- приводит слова Акара газета Aydınlık.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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экономика, украина, турция, хулуси акар
Экономика, Украина, Турция, Хулуси Акар
15:45 22.08.2022 (обновлено: 16:02 22.08.2022)
 
В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна

Министр обороны Турции Акар: из украинских портов уже вывезли 721,4 тысячи тонн зерна

© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой сделки.
"По состоянию на сегодняшнее утро количество зерна, отправленного из украинских портов, составило 721 тысяча 449 тонн. Процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшие дни этот показатель увеличится. Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы это никоим образом не останавливалось и не замедлялось, а также чтобы оно достигало адресатов как можно быстрее и безопаснее",- приводит слова Акара газета Aydınlık.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 01:56
Раскрыты подробности продуктовой сделки
 
ЭкономикаУкраинаТурцияХулуси Акар
 
 
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