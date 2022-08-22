https://ria.ru/20220822/zerno-1811335557.html

В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна

В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна - РИА Новости, 22.08.2022

В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:45

2022-08-22T15:45

2022-08-22T16:02

экономика

украина

турция

хулуси акар

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АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой сделки."По состоянию на сегодняшнее утро количество зерна, отправленного из украинских портов, составило 721 тысяча 449 тонн. Процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшие дни этот показатель увеличится. Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы это никоим образом не останавливалось и не замедлялось, а также чтобы оно достигало адресатов как можно быстрее и безопаснее",- приводит слова Акара газета Aydınlık.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, турция, хулуси акар