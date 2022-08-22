15:45 22.08.2022 (обновлено: 16:02 22.08.2022)
В Турции заявили о вывозе из украинских портов 721,4 тысячи тонн зерна
Министр обороны Турции Акар: из украинских портов уже вывезли 721,4 тысячи тонн зерна
© Фото : Министерство инфраструктуры УкраиныСудно OCEAN LION в порту Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно OCEAN LION в порту Черноморска. Архивное фото
АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что из украинских портов с начала августа вывезено 721 тысяч 449 тонн зерна в рамках продуктовой сделки.
"По состоянию на сегодняшнее утро количество зерна, отправленного из украинских портов, составило 721 тысяча 449 тонн. Процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшие дни этот показатель увеличится. Мы продолжаем прилагать усилия к тому, чтобы это никоим образом не останавливалось и не замедлялось, а также чтобы оно достигало адресатов как можно быстрее и безопаснее",- приводит слова Акара газета Aydınlık.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
9 августа, 01:56Раскрыты подробности продуктовой сделки