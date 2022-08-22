https://ria.ru/20220822/zelenskiy-1811230619.html
Пушилин прокомментировал высказывания Зеленского о "последней черте"
Пушилин прокомментировал высказывания Зеленского о "последней черте" - РИА Новости, 22.08.2022
Пушилин прокомментировал высказывания Зеленского о "последней черте"
К последним заявлениям Владимира Зеленского о закрытии возможности для переговоров России и Украины нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:32
2022-08-22T11:32
2022-08-22T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
украина
донбасс
денис пушилин
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. К последним заявлениям Владимира Зеленского о закрытии возможности для переговоров России и Украины нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит о "последней черте", заявил глава ДНР Денис Пушилин."Стоит с определенным скепсисом относиться к словам Зеленского, потому что у него была возможность вести переговоры в минском формате и на других дипломатических площадках, чтобы не допустить того, что происходит сейчас, и чтобы одуматься и угомонить тех неонацистов, когда было это еще возможно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что сейчас готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"*."Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут", – сказал он.Глава ДНР в своем комментарии напомнил, что это не первый раз, когда Зеленский обещает закрыть возможность для переговоров: похожая ситуация была со взятием Мариуполя.Накануне Зеленский в своем видеообращении в Telegram пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров. Он уточнил, что такой чертой может стать судебный процесс над украинскими военнослужащими, участвовавшими в боях в Мариуполе.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220822/peregovory-1811214203.html
https://ria.ru/20220822/ukraina-1811203444.html
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РИА Новости
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в мире, россия, донецкая народная республика, украина, донбасс, денис пушилин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Денис Пушилин, Владимир Зеленский
11:32 22.08.2022 (обновлено: 13:38 22.08.2022)
Пушилин прокомментировал высказывания Зеленского о "последней черте"
Глава ДНР Пушилин заявил, что слова Зеленского о переговорах не повлияют на трибунал