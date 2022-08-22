https://ria.ru/20220822/zaklyuchennye-1811204771.html

В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО

В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО - РИА Новости, 22.08.2022

В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО

Следствие в Кемерово возбудило уголовное дело по факту захвата сотрудников СИЗО-1 в заложники заключенными, требовавшими наркотики и сигареты, сообщает в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T09:36

2022-08-22T09:36

2022-08-22T10:24

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Следствие в Кемерово возбудило уголовное дело по факту захвата сотрудников СИЗО-1 в заложники заключенными, требовавшими наркотики и сигареты, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.Накануне восемь арестантов заблокировали двух сотрудников СИЗО в камере. На место выезжал врио рукодителя ГУФСИН по региону Андрей Ходанов. В итоге заложников удалось освободить, никто не пострадал.Как пояснил СУСК, изначально арестанты взяли в заложники трех сотрудников, потребовав "предоставить им запрещенные к хранению предметы и вещества: мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты"."Также они потребовали встречи с руководством ФСИН России. Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах", – указано в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье "Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за это преступление - 15 лет заключения.Как пояснили в ГУФСИН по региону, в СИЗО-1 начата ведомственная проверка.

https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)