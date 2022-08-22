https://ria.ru/20220822/zaklyuchennye-1811204771.html
В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО
В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО - РИА Новости, 22.08.2022
В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО
Следствие в Кемерово возбудило уголовное дело по факту захвата сотрудников СИЗО-1 в заложники заключенными, требовавшими наркотики и сигареты, сообщает в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T09:36
2022-08-22T09:36
2022-08-22T10:24
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости. Следствие в Кемерово возбудило уголовное дело по факту захвата сотрудников СИЗО-1 в заложники заключенными, требовавшими наркотики и сигареты, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.Накануне восемь арестантов заблокировали двух сотрудников СИЗО в камере. На место выезжал врио рукодителя ГУФСИН по региону Андрей Ходанов. В итоге заложников удалось освободить, никто не пострадал.Как пояснил СУСК, изначально арестанты взяли в заложники трех сотрудников, потребовав "предоставить им запрещенные к хранению предметы и вещества: мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты"."Также они потребовали встречи с руководством ФСИН России. Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах", – указано в релизе.Уголовное дело возбуждено по статье "Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за это преступление - 15 лет заключения.Как пояснили в ГУФСИН по региону, в СИЗО-1 начата ведомственная проверка.
https://ria.ru/20220806/kolonii-1807758955.html
https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
09:36 22.08.2022 (обновлено: 10:24 22.08.2022)
В Кузбассе возбудили дело после захвата заложников заключенными СИЗО
СК возбудил уголовное дело после захвата заложников заключенными СИЗО в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 22 авг – РИА Новости.
Следствие в Кемерово возбудило уголовное дело по факту захвата сотрудников СИЗО-1 в заложники заключенными, требовавшими наркотики и сигареты, сообщает
в понедельник региональное управление СК РФ.
Накануне восемь арестантов заблокировали двух сотрудников СИЗО в камере. На место выезжал врио рукодителя ГУФСИН по региону Андрей Ходанов. В итоге заложников удалось освободить, никто не пострадал.
Как пояснил СУСК, изначально арестанты взяли в заложники трех сотрудников, потребовав "предоставить им запрещенные к хранению предметы и вещества: мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты".
"Также они потребовали встречи с руководством ФСИН
России. Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах", – указано в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье "Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц". Максимальное наказание за это преступление - 15 лет заключения.
Как пояснили в ГУФСИН по региону, в СИЗО-1 начата ведомственная проверка.