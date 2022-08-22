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Захарова заявила о националистическом менталитете Киева - РИА Новости, 22.08.2022
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Захарова заявила о националистическом менталитете Киева
Захарова заявила о националистическом менталитете Киева - РИА Новости, 22.08.2022
Захарова заявила о националистическом менталитете Киева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористическая деятельность киевских властей является частью их идеологии, и об этом должны... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:39
2022-08-22T17:54
в мире
киев
мария захарова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористическая деятельность киевских властей является частью их идеологии, и об этом должны знать граждане стран, направляющих Киеву деньги и вооружения."Запад должен понимать: вовлечённость киевского режима в террористическую деятельность - не случайность и не единичный пример. Это даже не поведенческая норма. Всё намного серьёзнее. Это националистический менталитет, соединённый с терроризмом как инструментом реализации преступной идеологии", - написала дипломат в своем Telegram-канале.Как отметила Захарова, граждане западных стран должны знать правду о том, на что на самом деле выделяется помощь Киеву."Вот именно такому режиму идут поставки вооружений. Это обязаны знать все граждане стран, чьи правительства выписывают чеки Зеленскому", - резюмировала она.
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в мире, киев, мария захарова
В мире, Киев, Мария Захарова
17:39 22.08.2022 (обновлено: 17:54 22.08.2022)
 
Захарова заявила о националистическом менталитете Киева

Захарова: терроризм и национализм это часть идеологии киевских властей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористическая деятельность киевских властей является частью их идеологии, и об этом должны знать граждане стран, направляющих Киеву деньги и вооружения.
"Запад должен понимать: вовлечённость киевского режима в террористическую деятельность - не случайность и не единичный пример. Это даже не поведенческая норма. Всё намного серьёзнее. Это националистический менталитет, соединённый с терроризмом как инструментом реализации преступной идеологии", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, граждане западных стран должны знать правду о том, на что на самом деле выделяется помощь Киеву.
"Вот именно такому режиму идут поставки вооружений. Это обязаны знать все граждане стран, чьи правительства выписывают чеки Зеленскому", - резюмировала она.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
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