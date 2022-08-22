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Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку - РИА Новости, 22.08.2022
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Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку
Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку - РИА Новости, 22.08.2022
Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку
Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:38
2022-08-22T13:01
общество
россия
страхование
игорь юргенс
всероссийский союз страховщиков
российский союз автостраховщиков
национальный союз страховщиков ответственности
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил об уходе в отставку, говорится в сообщении организаций.Он отметил, что его должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах, и поэтому он покидает посты и в них."Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет и сейчас очевидно, что многое удалось сделать", — сказал Юргенс.Он отметил, что в ближайшее время проведет все организационные процедуры.
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общество, россия, страхование, игорь юргенс, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков, национальный союз страховщиков ответственности
Общество, Россия, Страхование, Игорь Юргенс, Всероссийский союз страховщиков, Российский союз автостраховщиков, Национальный союз страховщиков ответственности
12:38 22.08.2022 (обновлено: 13:01 22.08.2022)
 
Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку

Президент трех крупнейших в России организаций страховщиков Юргенс заявил об отставке

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Юргенс
Игорь Юргенс - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Юргенс. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил об уходе в отставку, говорится в сообщении организаций.

"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок", — приводятся слова Юргенса.

Он отметил, что его должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах, и поэтому он покидает посты и в них.
"Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет и сейчас очевидно, что многое удалось сделать", — сказал Юргенс.
Он отметил, что в ближайшее время проведет все организационные процедуры.
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ОбществоРоссияСтрахованиеИгорь ЮргенсВсероссийский союз страховщиковРоссийский союз автостраховщиковНациональный союз страховщиков ответственности
 
 
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