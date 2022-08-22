https://ria.ru/20220822/yurgens-1811251589.html

Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку

Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку - РИА Новости, 22.08.2022

Глава трех крупнейших в России организаций страховщиков уходит в отставку

Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:38

2022-08-22T12:38

2022-08-22T13:01

общество

россия

страхование

игорь юргенс

всероссийский союз страховщиков

российский союз автостраховщиков

национальный союз страховщиков ответственности

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент страховых саморегулируемых организаций Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил об уходе в отставку, говорится в сообщении организаций.Он отметил, что его должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах, и поэтому он покидает посты и в них."Страховой рынок я покидаю с легким сердцем, я ему посвятил в общей сложности больше 12 лет и сейчас очевидно, что многое удалось сделать", — сказал Юргенс.Он отметил, что в ближайшее время проведет все организационные процедуры.

https://rsport.ria.ru/20220822/fedun-1811244320.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, страхование, игорь юргенс, всероссийский союз страховщиков, российский союз автостраховщиков, национальный союз страховщиков ответственности