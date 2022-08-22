https://ria.ru/20220822/vykhodnoy-1811182433.html

Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября

Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022

Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября

Существует несколько законных способов устроить выходной в День знаний 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T03:18

2022-08-22T03:18

2022-08-22T03:18

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россия

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Существует несколько законных способов устроить выходной в День знаний 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По ее словам, самый простой вариант - оформить ежегодный отпуск, который “захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет”. Также работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. Этот день можно взять 1 сентября, если необходимо.Кроме того, при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день в любое удобное для него время.

https://ria.ru/20220821/tsvety-1811053794.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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