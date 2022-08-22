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Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
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Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября
Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября - РИА Новости, 22.08.2022
Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября
Существует несколько законных способов устроить выходной в День знаний 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T03:18
2022-08-22T03:18
общество
день знаний
день знаний в россии
россия
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Существует несколько законных способов устроить выходной в День знаний 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.По ее словам, самый простой вариант - оформить ежегодный отпуск, который “захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет”. Также работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. Этот день можно взять 1 сентября, если необходимо.Кроме того, при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день в любое удобное для него время.
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общество, день знаний, день знаний в россии, россия
Общество, День знаний, День знаний в России, Россия
03:18 22.08.2022
 
Россиянам рассказали, как получить законный выходной 1 сентября

Юрист Краснянская сообщила о возможности получить выходной в День знаний

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервоклассники сидят за партами
Первоклассники сидят за партами - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Существует несколько законных способов устроить выходной в День знаний 1 сентября, рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.
По ее словам, самый простой вариант - оформить ежегодный отпуск, который “захватит первое число, либо по согласованию с руководством взять один день за свой счет”. Также работник имеет право на дополнительный отпуск за особые условия труда и, если он является донором. Этот день можно взять 1 сентября, если необходимо.
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Кроме того, при ненормированном рабочем дне или сверхурочной работе работник имеет право взять выходной день в любое удобное для него время.
 
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