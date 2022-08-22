https://ria.ru/20220822/tyumen-1811303462.html

Фальков и Моор обсудили развитие и поддержку науки в Тюменской области

Фальков и Моор обсудили развитие и поддержку науки в Тюменской области - РИА Новости, 22.08.2022

Фальков и Моор обсудили развитие и поддержку науки в Тюменской области

Научно-технологический комплекс Тюменской области обладает высокими интеллектуальными, материальными и кадровыми ресурсами, заявил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:30

2022-08-22T14:30

2022-08-22T14:30

тюменская область

общество

александр моор

валерий фальков

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. Научно-технологический комплекс Тюменской области обладает высокими интеллектуальными, материальными и кадровыми ресурсами, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на рабочем совещании с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.Темой встречи главы и представителей Минобрнауки, губернатора Тюменской области, ректоров местных вузов и ученых стало участие научных и образовательных организаций в научно-технологическом развитии региона."Тюменская область – пионер по целому ряду направлений научно-технологического развития, отметил Валерий Фальков. Регион одним из первых в стране использовал практику мегагрантов, чтобы привлечь ведущих ученых из России и зарубежных стран для создания и развития собственных научных школ", - сообщили в правительстве Тюменской области.Решением задач в сфере научно-технологического развития в Тюменской области занимаются 24 научные организации и 5 высших учебных заведений. Научными разработками заняты почти 4 тысячи исследователей, при этом доля молодых ученых в возрасте до 39 лет составляет в регионе почти 60 процентов."От нашей науки российские производители ждут замещения зарубежных технологий. Особое внимание в связи с продовольственной и экологической ситуацией в мире – вопросам развития аграрных технологий. Высокий потенциал у проектов, связанных с использованием современных методов селекции в животноводстве и растениеводстве. Точно будут востребованы исследования в области биологической безопасности и сбережения здоровья", – отметил Александр Моор, рассказывая об основных направлениях работы местных ученых.Губернатор также сообщил, что региональные власти разработали и успешно реализуют свою систему поддержки научно-технологического развития, благодаря чему за последние пять лет из областного бюджета в инфраструктурное развитие пяти вузов, их реконструкцию, капремонт и оборудование инвестировано более 2,2 миллиарда рублей, свыше 536 миллионов рублей выделено на научные исследования.

https://ria.ru/20220819/dokhody-1810769622.html

https://ria.ru/20220813/moor-1809358704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, александр моор, валерий фальков, тюменская область