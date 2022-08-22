Фальков и Моор обсудили развитие и поддержку науки в Тюменской области
Тюменский губернатор Моор обсудил с Фальковым развитие и поддержку науки в области
Город Тюмень. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 22 авг — РИА Новости. Научно-технологический комплекс Тюменской области обладает высокими интеллектуальными, материальными и кадровыми ресурсами, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на рабочем совещании с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.
Темой встречи главы и представителей Минобрнауки, губернатора Тюменской области, ректоров местных вузов и ученых стало участие научных и образовательных организаций в научно-технологическом развитии региона.
"Тюменская область – пионер по целому ряду направлений научно-технологического развития, отметил Валерий Фальков. Регион одним из первых в стране использовал практику мегагрантов, чтобы привлечь ведущих ученых из России и зарубежных стран для создания и развития собственных научных школ", - сообщили в правительстве Тюменской области.
Решением задач в сфере научно-технологического развития в Тюменской области занимаются 24 научные организации и 5 высших учебных заведений. Научными разработками заняты почти 4 тысячи исследователей, при этом доля молодых ученых в возрасте до 39 лет составляет в регионе почти 60 процентов.
"От нашей науки российские производители ждут замещения зарубежных технологий. Особое внимание в связи с продовольственной и экологической ситуацией в мире – вопросам развития аграрных технологий. Высокий потенциал у проектов, связанных с использованием современных методов селекции в животноводстве и растениеводстве. Точно будут востребованы исследования в области биологической безопасности и сбережения здоровья", – отметил Александр Моор, рассказывая об основных направлениях работы местных ученых.
Губернатор также сообщил, что региональные власти разработали и успешно реализуют свою систему поддержки научно-технологического развития, благодаря чему за последние пять лет из областного бюджета в инфраструктурное развитие пяти вузов, их реконструкцию, капремонт и оборудование инвестировано более 2,2 миллиарда рублей, свыше 536 миллионов рублей выделено на научные исследования.