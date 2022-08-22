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Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали - РИА Новости, 22.08.2022
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Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали - РИА Новости, 22.08.2022
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали
Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в столице Сомали, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные посольства России в Джибути, РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:09
2022-08-22T14:09
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в столице Сомали, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные посольства России в Джибути, отметив, что Москва осуждает эту агрессию, приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших.Террористическое нападение на расположенную в центральном районе сомалийской столицы Могадишо гостиницу "Хайят" было совершено 19 августа. По информации министерства здравоохранения Сомали, двадцать один человек погиб, сто семнадцать получили ранения различной степени тяжести."По информации посольства России в Джибути, представляющего по совместительству наши интересы в Сомали, российских граждан среди пострадавших нет", - сообщило российское дипломатическое ведомство на своем сайте."Решительно осуждаем это кровавое преступление, жертвами которого стали мирные граждане и ряд сомалийских государственных служащих. Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали, приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от рук террористов", - добавили в МИД РФ, выразив убежденность в том, что все виновные в планировании и совершении этой террористической атаки должны понести справедливое наказание.
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в мире, сомали, джибути, россия
В мире, Сомали, Джибути, Россия
14:09 22.08.2022
 
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали

Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Могадишо

© AFP 2022 / StringerОфицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо
Офицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / Stringer
Офицер службы безопасности в столице Сомали Могадишо
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в столице Сомали, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные посольства России в Джибути, отметив, что Москва осуждает эту агрессию, приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Террористическое нападение на расположенную в центральном районе сомалийской столицы Могадишо гостиницу "Хайят" было совершено 19 августа. По информации министерства здравоохранения Сомали, двадцать один человек погиб, сто семнадцать получили ранения различной степени тяжести.
"По информации посольства России в Джибути, представляющего по совместительству наши интересы в Сомали, российских граждан среди пострадавших нет", - сообщило российское дипломатическое ведомство на своем сайте.
"Решительно осуждаем это кровавое преступление, жертвами которого стали мирные граждане и ряд сомалийских государственных служащих. Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали, приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от рук террористов", - добавили в МИД РФ, выразив убежденность в том, что все виновные в планировании и совершении этой террористической атаки должны понести справедливое наказание.
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Выросло число погибших во время атаки боевиков в Сомали
 
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