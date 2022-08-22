https://ria.ru/20220822/somali-1811294786.html
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали - РИА Новости, 22.08.2022
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали
Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в столице Сомали, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные посольства России в Джибути, РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:09
2022-08-22T14:09
2022-08-22T14:09
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в столице Сомали, сообщил МИД РФ со ссылкой на данные посольства России в Джибути, отметив, что Москва осуждает эту агрессию, приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших.Террористическое нападение на расположенную в центральном районе сомалийской столицы Могадишо гостиницу "Хайят" было совершено 19 августа. По информации министерства здравоохранения Сомали, двадцать один человек погиб, сто семнадцать получили ранения различной степени тяжести."По информации посольства России в Джибути, представляющего по совместительству наши интересы в Сомали, российских граждан среди пострадавших нет", - сообщило российское дипломатическое ведомство на своем сайте."Решительно осуждаем это кровавое преступление, жертвами которого стали мирные граждане и ряд сомалийских государственных служащих. Выражаем солидарность с народом и правительством Сомали, приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим от рук террористов", - добавили в МИД РФ, выразив убежденность в том, что все виновные в планировании и совершении этой террористической атаки должны понести справедливое наказание.
https://ria.ru/20220820/somali-1810989602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сомали, джибути, россия
В мире, Сомали, Джибути, Россия
Россиян нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Сомали
Российских граждан нет среди пострадавших при нападении боевиков на гостиницу в Могадишо