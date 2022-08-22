https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html

В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам

В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам - РИА Новости, 22.08.2022

В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:45

2022-08-22T11:45

2022-08-22T11:45

специальная военная операция на украине

общество

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам.Развожаев сообщил, что ему в соцсетях задают вопросы о том, где в Севастополе находятся укрытия и в каком они состоянии.Он отметил, что Севастополь под надежной защитой, но "лучше знать где убежища". "Но пусть это будет учебной тревогой", – добавил Развожаев.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

общество, севастополь, михаил развожаев