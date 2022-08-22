В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
Губернатор Севастополя Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам
Города России. Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам.
Развожаев сообщил, что ему в соцсетях задают вопросы о том, где в Севастополе находятся укрытия и в каком они состоянии.
"Главная задача врага - посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь - под надежным куполом ПВО. Поскольку у нас ещё действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Севастополь под надежной защитой, но "лучше знать где убежища". "Но пусть это будет учебной тревогой", – добавил Развожаев.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.