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В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/sevastopol-1811233662.html
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам - РИА Новости, 22.08.2022
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:45
2022-08-22T11:45
специальная военная операция на украине
общество
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам.Развожаев сообщил, что ему в соцсетях задают вопросы о том, где в Севастополе находятся укрытия и в каком они состоянии.Он отметил, что Севастополь под надежной защитой, но "лучше знать где убежища". "Но пусть это будет учебной тревогой", – добавил Развожаев.Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
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общество, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Севастополь, Михаил Развожаев
11:45 22.08.2022
 
В Севастополе разместят указатели к бомбоубежищам

Губернатор Севастополя Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, хотя городу ничто не грозит, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам.
Развожаев сообщил, что ему в соцсетях задают вопросы о том, где в Севастополе находятся укрытия и в каком они состоянии.
"Главная задача врага - посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь - под надежным куполом ПВО. Поскольку у нас ещё действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий. Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Севастополь под надежной защитой, но "лучше знать где убежища". "Но пусть это будет учебной тревогой", – добавил Развожаев.
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. Утром в субботу один БПЛА был сбит над штабом ЧФ в Севастополе, упав на его кровлю. В воскресенье в Севастополе вновь работало ПВО. Пострадавших от атак за последние три дня нет, сообщили власти.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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