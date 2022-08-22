https://ria.ru/20220822/samara-1811353871.html
В Самарской области стартовало строительство логоцентра Wildberries
В Самарской области стартовало строительство логоцентра Wildberries - РИА Новости, 22.08.2022
В Самарской области стартовало строительство логоцентра Wildberries
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в понедельник дали старт строительству логоцентра компании в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:38
2022-08-22T16:38
2022-08-22T16:38
экономика
дмитрий азаров
татьяна бакальчук
самарская область
wildberries
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САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в понедельник дали старт строительству логоцентра компании в регионе, сообщает пресс-служба облправительства."В Самарской области на территории индустриального парка "Новосемейкино" Красноярского района началось строительство нового логоцентра Wildberries. Официальный старт работам в понедельник, 22 августа, дали губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор компании Татьяна Бакальчук", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, площадь объекта составит 100 тысяч квадратных метров. Завершить возведение логоцентра планируется в конце следующего года. Его открытие позволит создать в регионе 5 тысяч новых рабочих мест."Старт строительства логистического центра – это очень значимое событие для нашего региона. Объем инвестиций составит около 8 миллиардов рублей, будет создано 5 тысяч рабочих мест. Оценив ситуацию, мы уже сегодня обсудили с Татьяной Владимировной Бакальчук возможность расширения проекта. Мы рассчитываем, что в перспективе здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. Расчетная реализация проекта – конец 2023 года. Очень надеюсь, что сообща мы приложим усилия, и старт работы логистического центра произойдет раньше. Соответственно, и раньше начнется прием сотрудников", - цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что открытие центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов. По словам Бакальчук, по темпам роста продаж предприниматели Самарской области занимают лидирующие позиции среди регионов России."Мы рады, что запускаем в Самарской области столь масштабный проект: после открытия центра сможем сократить сроки доставки заказов для жителей региона, улучшить работу логистики, а также поддержать местный бизнес, который через нашу онлайн-платформу продает свои товары не только по всей стране, но и даже в зарубежных странах. На Wildberries зарегистрированы уже около 10 тысяч самарских предпринимателей, что в 2,5 раза больше, чем год назад, а их продажи выросли на 148% – до 5 миллиардов рублей - за январь-июль 2022 года. Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты", – приводит слова Бакальчук пресс-служба.Ранее сообщалось, что в 2021 году на площадке Петербургского международного экономического форума Азаров провел переговоры с Бакальчук о размещении комплекса на территории Самарской области. Спустя несколько месяцев было подписано соглашение, в котором были закреплены предварительные договоренности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220818/wildberries-1810526645.html
https://realty.ria.ru/20220715/wildberries-1802706799.html
https://ria.ru/20220708/wildberries-1801228849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий азаров, татьяна бакальчук, самарская область, wildberries
Экономика, Дмитрий Азаров, Татьяна Бакальчук, Самарская область, Wildberries
В Самарской области стартовало строительство логоцентра Wildberries
Азаров и Бакальчук дали старт строительству самарского логистического центра Wildberries
САМАРА, 22 авг – РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в понедельник дали старт строительству логоцентра компании в регионе, сообщает
пресс-служба облправительства.
"В Самарской области
на территории индустриального парка "Новосемейкино" Красноярского района началось строительство нового логоцентра Wildberries
. Официальный старт работам в понедельник, 22 августа, дали губернатор Дмитрий Азаров
и основатель, генеральный директор компании Татьяна Бакальчук
", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, площадь объекта составит 100 тысяч квадратных метров. Завершить возведение логоцентра планируется в конце следующего года. Его открытие позволит создать в регионе 5 тысяч новых рабочих мест.
"Старт строительства логистического центра – это очень значимое событие для нашего региона. Объем инвестиций составит около 8 миллиардов рублей, будет создано 5 тысяч рабочих мест. Оценив ситуацию, мы уже сегодня обсудили с Татьяной Владимировной Бакальчук возможность расширения проекта. Мы рассчитываем, что в перспективе здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. Расчетная реализация проекта – конец 2023 года. Очень надеюсь, что сообща мы приложим усилия, и старт работы логистического центра произойдет раньше. Соответственно, и раньше начнется прием сотрудников", - цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что открытие центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов. По словам Бакальчук, по темпам роста продаж предприниматели Самарской области занимают лидирующие позиции среди регионов России.
"Мы рады, что запускаем в Самарской области столь масштабный проект: после открытия центра сможем сократить сроки доставки заказов для жителей региона, улучшить работу логистики, а также поддержать местный бизнес, который через нашу онлайн-платформу продает свои товары не только по всей стране, но и даже в зарубежных странах. На Wildberries зарегистрированы уже около 10 тысяч самарских предпринимателей, что в 2,5 раза больше, чем год назад, а их продажи выросли на 148% – до 5 миллиардов рублей - за январь-июль 2022 года. Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты", – приводит слова Бакальчук пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в 2021 году на площадке Петербургского международного экономического форума Азаров провел переговоры с Бакальчук о размещении комплекса на территории Самарской области. Спустя несколько месяцев было подписано соглашение, в котором были закреплены предварительные договоренности.