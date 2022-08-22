https://ria.ru/20220822/puteshestviya-1811251016.html
Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах
Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах - РИА Новости, 22.08.2022
Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах
Идея запуска чартерных поездов по России поможет росту числа путешествующих по стране, но важнее — субсидирование блоков мест для туроператоров и аренда... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:09
2022-08-22T17:09
2022-08-22T17:09
туризм
новости - туризм
туризм
михаил мишустин
россия
ржд
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Идея запуска чартерных поездов по России поможет росту числа путешествующих по стране, но важнее — субсидирование блоков мест для туроператоров и аренда дополнительных вагонов, сообщает АТОР."Для реального роста продаж турпакетов с железнодорожной перевозкой чартеры — возможное, но не единственное и не главное изменение, которое нужно рынку", — прокомментировали в ассоциации перспективу распространения чартеров на поезда. Об этом в середине августа говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший Минтрансу, Ростуризму и РЖД изучить новые перспективы.Как рассказали в АТОР, для увеличения числа железнодорожных туров важно субсидировать блоки мест для туроператоров и предоставить возможность аренды дополнительных вагонов. Появление спецтарифов и специальной схемы работы РЖД с туроператорами потребует перестройки внутренних бизнес-процессов и IT-систем железнодорожников, но в итоге даст больший эффект, добавили а ассоциации."Сейчас брать групповые тарифы или заказывать вагоны турбизнесу невыгодно. В первом случае потому, что билеты получаются не дешевле, чем из свободной продажи, а списки пассажиров все равно требуется предоставлять заранее, — объясняют участники рынка. — Во втором случае, кроме тарифа РЖД также берет с заказчика плату и за сам факт аренды вагона, что увеличивает цену проездного документа чуть ли не в два раза".В ассоциации также считают, что реализация идеи субсидируемых чартерных поездов на юг России может столкнуться с техническими сложностями. В первую очередь, это лимитированная пропускная способность железнодорожных путей, так как каждый новый состав требует пересмотра всего расписания."Движение по главным магистралям крайне интенсивное, там идут не только пассажирские, но и контейнерные поезда, и грузовые. Причем именно последние наиболее коммерчески выгодны для РЖД, — говорят эксперты. — Поэтому так называемые "нитки", то есть свободные промежутки в расписании, туристическим чартерам, вероятно, будут выделяться по остаточному принципу".
https://radiosputnik.ria.ru/20220806/poezd-1807750587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, михаил мишустин, россия, ржд, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), поезда
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Михаил Мишустин, Россия, РЖД, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), поезда
Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах
АТОР: для роста числа железнодорожных туров нужны чартерные поезда и спецтарифы
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.
Идея запуска чартерных поездов по России поможет росту числа путешествующих по стране, но важнее — субсидирование блоков мест для туроператоров и аренда дополнительных вагонов, сообщает
АТОР.
"Для реального роста продаж турпакетов с железнодорожной перевозкой чартеры — возможное, но не единственное и не главное изменение, которое нужно рынку", — прокомментировали в ассоциации перспективу распространения чартеров на поезда. Об этом в середине августа говорил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший Минтрансу, Ростуризму и РЖД изучить новые перспективы.
Как рассказали в АТОР, для увеличения числа железнодорожных туров важно субсидировать блоки мест для туроператоров и предоставить возможность аренды дополнительных вагонов.
Появление спецтарифов и специальной схемы работы РЖД с туроператорами потребует перестройки внутренних бизнес-процессов и IT-систем железнодорожников, но в итоге даст больший эффект, добавили а ассоциации.
"Сейчас брать групповые тарифы или заказывать вагоны турбизнесу невыгодно. В первом случае потому, что билеты получаются не дешевле, чем из свободной продажи, а списки пассажиров все равно требуется предоставлять заранее, — объясняют участники рынка. — Во втором случае, кроме тарифа РЖД также берет с заказчика плату и за сам факт аренды вагона, что увеличивает цену проездного документа чуть ли не в два раза".
В ассоциации также считают, что реализация идеи субсидируемых чартерных поездов на юг России может столкнуться с техническими сложностями. В первую очередь, это лимитированная пропускная способность железнодорожных путей, так как каждый новый состав требует пересмотра всего расписания.
"Движение по главным магистралям крайне интенсивное, там идут не только пассажирские, но и контейнерные поезда, и грузовые. Причем именно последние наиболее коммерчески выгодны для РЖД, — говорят эксперты. — Поэтому так называемые "нитки", то есть свободные промежутки в расписании, туристическим чартерам, вероятно, будут выделяться по остаточному принципу".