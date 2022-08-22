https://ria.ru/20220822/puteshestviya-1811251016.html

Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах

Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах - РИА Новости, 22.08.2022

Туроператоры рассказали, как увеличить число путешествующих на поездах

Идея запуска чартерных поездов по России поможет росту числа путешествующих по стране, но важнее — субсидирование блоков мест для туроператоров и аренда... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:09

2022-08-22T17:09

2022-08-22T17:09

туризм

новости - туризм

туризм

михаил мишустин

россия

ржд

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782461577_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_9255d2460e9af5adde9cd7323d901990.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Идея запуска чартерных поездов по России поможет росту числа путешествующих по стране, но важнее — субсидирование блоков мест для туроператоров и аренда дополнительных вагонов, сообщает АТОР."Для реального роста продаж турпакетов с железнодорожной перевозкой чартеры — возможное, но не единственное и не главное изменение, которое нужно рынку", — прокомментировали в ассоциации перспективу распространения чартеров на поезда. Об этом в середине августа говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поручивший Минтрансу, Ростуризму и РЖД изучить новые перспективы.Как рассказали в АТОР, для увеличения числа железнодорожных туров важно субсидировать блоки мест для туроператоров и предоставить возможность аренды дополнительных вагонов. Появление спецтарифов и специальной схемы работы РЖД с туроператорами потребует перестройки внутренних бизнес-процессов и IT-систем железнодорожников, но в итоге даст больший эффект, добавили а ассоциации."Сейчас брать групповые тарифы или заказывать вагоны турбизнесу невыгодно. В первом случае потому, что билеты получаются не дешевле, чем из свободной продажи, а списки пассажиров все равно требуется предоставлять заранее, — объясняют участники рынка. — Во втором случае, кроме тарифа РЖД также берет с заказчика плату и за сам факт аренды вагона, что увеличивает цену проездного документа чуть ли не в два раза".В ассоциации также считают, что реализация идеи субсидируемых чартерных поездов на юг России может столкнуться с техническими сложностями. В первую очередь, это лимитированная пропускная способность железнодорожных путей, так как каждый новый состав требует пересмотра всего расписания."Движение по главным магистралям крайне интенсивное, там идут не только пассажирские, но и контейнерные поезда, и грузовые. Причем именно последние наиболее коммерчески выгодны для РЖД, — говорят эксперты. — Поэтому так называемые "нитки", то есть свободные промежутки в расписании, туристическим чартерам, вероятно, будут выделяться по остаточному принципу".

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/poezd-1807750587.html

https://ria.ru/20220803/puteshestviya-1806632507.html

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, михаил мишустин, россия, ржд, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), поезда