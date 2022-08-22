В Рязанской области планируют погасить 180 гектаров, сообщил Бирюков
Бирюков: поставили задачу в скором времени погасить около 180 гектаров в Рязанской области
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Рязанской области
РЯЗАНЬ, 22 авг - РИА Новости. Задача перед пожарной группой в Рязанской области в течение ближайших дней погасить около 180 гектаров и избавиться от задымления, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В понедельник утром сильный запах гари и смог снова наблюдались в некоторых районах Москвы. По данным Авиалесоохраны, в Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, превышает 8,6 тысячи гектаров. В минувший четверг власти Москвы приняли решения о мерах помощи Рязанской области в тушении пожаров. В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что группировку по тушению пожара в Рязанской области увеличили почти до 9 тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
"Решения принимаются оперативно, достаточно быстро. И наша задача эту территорию, примерно около 180 гектаров, в течение ближайших дней загасить от пламени, задымления с тем, чтобы не дать возможности дыму и гари прийти на территории Москвы. Над этой задачей работаем", - заявил Бирюков.
Он отметил, что территорию разбили на 22 квадрата, привлечены 22 организации, среди которых и префектуры, и такие организации, как Гормост, Мосводосток, Мосводоканал, Автомобильные дороги, Мосгаз.
"Это все городские службы. И эти группы основные возглавляют первые лица - префекты, руководители крупных компаний. Мы уверены в том, что вместе с нашими коллегами мы им окажем помощь, взяв на себя основной груз, сделаем все для того, чтобы с этим чрезвычайным проявлением природы справиться и не допустить дальнейшего развития событий", - подчеркнул Бирюков.