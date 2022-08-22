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Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам

Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам - РИА Новости, 22.08.2022

Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам

Расстояние от лесного пожара до населенных пунктов Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области составляет около двух километров, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:25

2022-08-22T17:25

2022-08-22T17:25

россия

происшествия

ростовская область

природные пожары в россии

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Расстояние от лесного пожара до населенных пунктов Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области составляет около двух километров, сообщается в официальном Telegram-канале Рослесхоза."В Каменском районе Ростовской области наращивается группировка сил и средств для тушения лесного пожара. От региональной диспетчерской службы поступила информация об угрозе хозяйственным постройкам Калитвинского участкового лесничества в Каменском районе. Сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому движению огня в сторону федеральной трассы М4. Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 километра, отделен федеральной трассой М4, до населенного пункта Диченский - 1,5-2 километра, он отделен сетью грунтовых дорог", - говорится в сообщении.По данными ведомства, в настоящий момент пожар в Каменском районе тушат 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжается.

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ростовская область

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ростовская область, природные пожары в россии, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)