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Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам - РИА Новости, 22.08.2022
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Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам
Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам - РИА Новости, 22.08.2022
Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам
Расстояние от лесного пожара до населенных пунктов Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области составляет около двух километров, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T17:25
2022-08-22T17:25
россия
происшествия
ростовская область
природные пожары в россии
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Расстояние от лесного пожара до населенных пунктов Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области составляет около двух километров, сообщается в официальном Telegram-канале Рослесхоза."В Каменском районе Ростовской области наращивается группировка сил и средств для тушения лесного пожара. От региональной диспетчерской службы поступила информация об угрозе хозяйственным постройкам Калитвинского участкового лесничества в Каменском районе. Сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому движению огня в сторону федеральной трассы М4. Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 километра, отделен федеральной трассой М4, до населенного пункта Диченский - 1,5-2 километра, он отделен сетью грунтовых дорог", - говорится в сообщении.По данными ведомства, в настоящий момент пожар в Каменском районе тушат 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжается.
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россия, происшествия, ростовская область, природные пожары в россии, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Россия, Происшествия, Ростовская область, Природные пожары в России, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
17:25 22.08.2022
 
Лесной пожар в Ростовской области приближается к двум населенным пунктам

Рослесхоз: пожар в Каменском районе Ростовской области приближается к населенным пунктам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Расстояние от лесного пожара до населенных пунктов Лесной и Диченский в Каменском районе Ростовской области составляет около двух километров, сообщается в официальном Telegram-канале Рослесхоза.
"В Каменском районе Ростовской области наращивается группировка сил и средств для тушения лесного пожара. От региональной диспетчерской службы поступила информация об угрозе хозяйственным постройкам Калитвинского участкового лесничества в Каменском районе. Сильный ветер и жаркая погода способствуют быстрому движению огня в сторону федеральной трассы М4. Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 километра, отделен федеральной трассой М4, до населенного пункта Диченский - 1,5-2 километра, он отделен сетью грунтовых дорог", - говорится в сообщении.
По данными ведомства, в настоящий момент пожар в Каменском районе тушат 13 человек и шесть единиц техники. Наращивание группировки продолжается.
Учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 17:10
В Ростовской области произошел пожар в лесничестве
 
РоссияПроисшествияРостовская областьПриродные пожары в РоссииФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
 
 
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