Рейтинг@Mail.ru
Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим - РИА Новости, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220822/pozhar-1811280345.html
Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим
Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим - РИА Новости, 22.08.2022
Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим
Пожарные и волонтеры в ночь на понедельник потушили лесной пожар, перешедший реку и угрожавший поселку Лесохим в Рязанской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:37
2022-08-22T13:37
происшествия
рязанская область
клепиковский район
спасский район
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пожарные и волонтеры в ночь на понедельник потушили лесной пожар, перешедший реку и угрожавший поселку Лесохим в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков."Отдельные слова признательности - волонтерам. Вместе с ними огнеборцам удалось потушить очаг возгорания возле поселка Лесохим Клепиковского района, где ночью огонь перешел реку. Слаженная работа позволила ликвидировать угрозу населенному пункту", - написал Малков в своем Telegram-канале.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино, вечером Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.По данным Авиалесоохраны, на понедельник в регионе действуют пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров – это примерно столько же, сколько было накануне.Режим ЧС введен в Клепиковском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области.
https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html
рязанская область
клепиковский район
спасский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, клепиковский район, спасский район, природные пожары в россии
Происшествия, Рязанская область, Клепиковский район, Спасский район, Природные пожары в России
13:37 22.08.2022
 
Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим

В Рязанской области потушили пожар, перешедший реку и угрожавший поселку Лесохим

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пожарные и волонтеры в ночь на понедельник потушили лесной пожар, перешедший реку и угрожавший поселку Лесохим в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков.
"Отдельные слова признательности - волонтерам. Вместе с ними огнеборцам удалось потушить очаг возгорания возле поселка Лесохим Клепиковского района, где ночью огонь перешел реку. Слаженная работа позволила ликвидировать угрозу населенному пункту", - написал Малков в своем Telegram-канале.
В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино, вечером Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.
По данным Авиалесоохраны, на понедельник в регионе действуют пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров – это примерно столько же, сколько было накануне.
Режим ЧС введен в Клепиковском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области.
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
Вчера, 12:50
В Нижегородской области выросла площадь лесного пожара
 
ПроисшествияРязанская областьКлепиковский районСпасский районПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала