https://ria.ru/20220822/pozhar-1811280345.html

Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим

Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим - РИА Новости, 22.08.2022

Пожарные и волонтеры потушили пожар, угрожавший рязанскому поселку Лесохим

Пожарные и волонтеры в ночь на понедельник потушили лесной пожар, перешедший реку и угрожавший поселку Лесохим в Рязанской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T13:37

2022-08-22T13:37

2022-08-22T13:37

происшествия

рязанская область

клепиковский район

спасский район

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Пожарные и волонтеры в ночь на понедельник потушили лесной пожар, перешедший реку и угрожавший поселку Лесохим в Рязанской области, сообщил врио губернатора Павел Малков."Отдельные слова признательности - волонтерам. Вместе с ними огнеборцам удалось потушить очаг возгорания возле поселка Лесохим Клепиковского района, где ночью огонь перешел реку. Слаженная работа позволила ликвидировать угрозу населенному пункту", - написал Малков в своем Telegram-канале.В воскресенье в Рязанской области из-за близости пожаров эвакуировали деревню Ольгино, вечером Малков объявил об эвакуации поселка Голованово. Группировки смогли отстоять поселок Деулино – сначала там планировали провести частичную эвакуацию, но огонь удалось сбить, эвакуацию отменили.По данным Авиалесоохраны, на понедельник в регионе действуют пять лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тысячи гектаров – это примерно столько же, сколько было накануне.Режим ЧС введен в Клепиковском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области.

https://ria.ru/20220822/pozhary-1811255925.html

рязанская область

клепиковский район

спасский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, рязанская область, клепиковский район, спасский район, природные пожары в россии