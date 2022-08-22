https://ria.ru/20220822/poluprovodniki-1811227220.html
В ОЭЗ Москвы будут производить полупроводники для СВЧ-электроники
В ОЭЗ Москвы будут производить полупроводники для СВЧ-электроники - РИА Новости, 22.08.2022
В ОЭЗ Москвы будут производить полупроводники для СВЧ-электроники
Резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стал производитель полупроводниковых элементов для современной электронной аппаратуры и бытовой... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:16
2022-08-22T11:16
2022-08-22T12:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
технологии
экономика
зеленоград
ангстрем
глонасс (система навигации)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стал производитель полупроводниковых элементов для современной электронной аппаратуры и бытовой техники, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Дизайн-центр "Аналоговые Решения" организует производство полупроводниковых элементов для современной электронной на площадке "Ангстрем" ОЭЗ в Зеленограде."Из 90 резидентов особой экономической зоны столицы более трети – 33 компании – развивают электронную промышленность. Недавно этот список пополнило предприятие, которое специализируется на разработке и производстве кристаллов и транзисторов. Такие изделия в составе современной электронной аппаратуры и бытовой техники обеспечивают их надежность и скорость работы. Новый резидент вложит более 70 миллионов рублей в строительство завода, где смогут работать около двух десятков специалистов", – отметил руководитель Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении.Дизайн-центр выпускает полупроводниковые изделия, среди которых кристаллы для СВЧ и ВЧ диодов, быстродействующих транзисторов и диодных матриц. Они эффективны в радио- и метеолокации, а также в применении на сверхвысоких частотах, на которых работают известные системы ГЛОНАСС, GPS, GSM.Отмечается, что компания ориентирована на снижение зависимости российской промышленности от импорта полупроводников и может стать одним из ключевых предприятий, локализованных на зеленоградской площадке "Ангстрем" ОЭЗ столицы. В перспективе она планирует начать сборку функциональных устройств на базе своих кристаллов.
https://ria.ru/20220813/ospa-1809344282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, технологии, экономика, зеленоград, ангстрем, глонасс (система навигации)
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Технологии, Экономика, Зеленоград, Ангстрем, ГЛОНАСС (система навигации)