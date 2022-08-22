https://ria.ru/20220822/pamyatnik-1811436878.html

Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника Освободителям Риги

Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника Освободителям Риги - РИА Новости, 22.08.2022

Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника Освободителям Риги

Латвийская полиция задержала не менее шести протестующих против сноса памятника Освободителям Риги, сообщает портал Delfi РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:49

2022-08-22T21:49

2022-08-22T22:13

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Латвийская полиция задержала не менее шести протестующих против сноса памятника Освободителям Риги, сообщает портал DelfiРанее власти столицы республики запретили партии "Русский союз Латвии" проводить митинг против сноса монумента в Парке Победы, на который ранее была подана заявка. Рижская дума начала подготовку к демонтажу и установила вокруг памятника заграждение. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам против сноса памятника.На место прибыла полиция, в том числе служащие батальона специальных операций, присутствующих просили разойтись и разгоняли, задержано "не менее шести человек".Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать монумент. Законодательный орган разрешил его снести после того, как за это решение проголосовали представители Рижской думы.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220818/tank-1810443665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, рига, латвия, россия, рижская дума, русский союз латвии