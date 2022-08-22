21:49 22.08.2022 (обновлено: 22:13 22.08.2022)
Полиция разогнала акцию протеста против сноса памятника Освободителям Риги
Delfi: полиция Латвии задержала не менее шести протестующих у памятника Освободителям Риги
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге
Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Латвийская полиция задержала не менее шести протестующих против сноса памятника Освободителям Риги, сообщает портал Delfi
Ранее власти столицы республики запретили партии "Русский союз Латвии" проводить митинг против сноса монумента в Парке Победы, на который ранее была подана заявка. Рижская дума начала подготовку к демонтажу и установила вокруг памятника заграждение. Министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс заявил, что подконтрольное ему министерство и другие силовые структуры страны готовятся к возможным протестам против сноса памятника.
"На территории собралось около 50 человек. Большинство посетителей просто стоят, не вступая в дискуссии. Кое-кто выкрикивает... лозунг "фашизм не пройдет"... У некоторых… в руках были красные цветы. Также на месте событий появились несколько молодых людей с латвийскими флагами. Противники сноса памятника ведут с этими молодыми людьми активные и порой нецензурные дискуссии", — сообщается на сайте издания.
На место прибыла полиция, в том числе служащие батальона специальных операций, присутствующих просили разойтись и разгоняли, задержано "не менее шести человек".
Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что памятник после сноса будет уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его частей художественной ценностью. Директор музея Солвита Виба заявила, что учреждение не оценивало монумент с точки зрения художественной ценности, потому что не имеет таких полномочий, а высказывание мэра Риги породило недоразумение.
Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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