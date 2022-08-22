https://ria.ru/20220822/koronavirus-1811228976.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1980 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:23
2022-08-22T11:23
2022-08-22T11:23
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 1980 человек, сообщает в понедельник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались пять человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 2855 человек.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, коронавирус в россии, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 132 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 1980 новых случаев COVID-19, пять человек умерли