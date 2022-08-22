https://ria.ru/20220822/koronavirus-1811225513.html
В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2022
В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 5172 случая COVID-19, 22 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:09
2022-08-22T11:09
2022-08-22T11:09
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 5172 случая COVID-19, 22 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5172, госпитализированы 323 человека, выздоровели 6 023 человека, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 7431 новый случай COVID-19.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 966 772 случая коронавируса, выздоровели 2 728 986 человек, умерли - 44 875.
https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 5172 новых случая COVID-19, умерли 22 человека