https://ria.ru/20220822/koronavirus-1811225513.html

В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.08.2022

В Москве за сутки госпитализировали 323 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 5172 случая COVID-19, 22 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:09

2022-08-22T11:09

2022-08-22T11:09

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москва

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 5172 случая COVID-19, 22 человека скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 5172, госпитализированы 323 человека, выздоровели 6 023 человека, 22 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 7431 новый случай COVID-19.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 966 772 случая коронавируса, выздоровели 2 728 986 человек, умерли - 44 875.

https://ria.ru/20220813/deltakron-1809212194.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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