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На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений - РИА Новости, 22.08.2022
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Калужская область
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На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений
На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений - РИА Новости, 22.08.2022
На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений
Девять соглашений, в том числе о внедрении в Калужской области государственной информационной системы "Моя школа", были подписаны на Всероссийском форуме... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:25
2022-08-22T16:25
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
калуга
образование - общество
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КАЛУГА, 22 авг – РИА Новости. Девять соглашений, в том числе о внедрении в Калужской области государственной информационной системы "Моя школа", были подписаны на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" в Калуге, сообщает правительство региона.В понедельник на очередном заседании регионального правительства под председательством губернатора Владислава Шапши были подведены итоги работы III Всероссийского форума "Цифровая эволюция", который прошел в Калуге 18-19 августа. Цель форума – открытое обсуждение приоритетных задач и практических решений цифровой трансформации отраслей.Замглавы региона Дмитрий Разумовский сообщил, что в деловой программе форума в очном формате приняло участие 650 человек, в онлайн-формате 2500 человек. Проведено 20 сессий, на которых состоялся обмен лучшими практиками в создании и предоставлении госуслуг для населения и обсуждение итогов применения мер государственной поддержки ИТ-отрасли. Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание "Эволюция государственного управления – скорость, качество, проактивность"."Заключено девять соглашений, в том числе между Минцифры России, Минпросвещения РФ и правительством Калужской области об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что этот проект вызвал жаркую дискуссию среди жителей области."У людей возникает тревога по поводу цифровизации системы образования, возможного ухода от реального общения в школах. Но это не так. "Моя школа" это только цифровой помощник. Конечно, никто не собирается вклиниваться в давно выстроенную цепочку между учителем и учеником. Проект дан в помощь. Это новый инструмент, новые возможности, в том числе, чтобы облегчить учителям формальные моменты их работы", – пояснил Владислав Шапша.В числе подписанных документов, в частности, соглашение о сотрудничестве Калужской области с Белгородской и Саратовской областями при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", информирует правительство региона.
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общество, калужская область, владислав шапша, калуга, образование - общество
Калужская область, Общество, Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, Образование - Общество
16:25 22.08.2022
 
На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений

Девять соглашений подписали в рамках Всероссийского форума "Цифровая эволюция" в Калуге

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 22 авг – РИА Новости. Девять соглашений, в том числе о внедрении в Калужской области государственной информационной системы "Моя школа", были подписаны на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" в Калуге, сообщает правительство региона.
В понедельник на очередном заседании регионального правительства под председательством губернатора Владислава Шапши были подведены итоги работы III Всероссийского форума "Цифровая эволюция", который прошел в Калуге 18-19 августа. Цель форума – открытое обсуждение приоритетных задач и практических решений цифровой трансформации отраслей.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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Замглавы региона Дмитрий Разумовский сообщил, что в деловой программе форума в очном формате приняло участие 650 человек, в онлайн-формате 2500 человек. Проведено 20 сессий, на которых состоялся обмен лучшими практиками в создании и предоставлении госуслуг для населения и обсуждение итогов применения мер государственной поддержки ИТ-отрасли. Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание "Эволюция государственного управления – скорость, качество, проактивность".
"Заключено девять соглашений, в том числе между Минцифры России, Минпросвещения РФ и правительством Калужской области об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что этот проект вызвал жаркую дискуссию среди жителей области.
"У людей возникает тревога по поводу цифровизации системы образования, возможного ухода от реального общения в школах. Но это не так. "Моя школа" это только цифровой помощник. Конечно, никто не собирается вклиниваться в давно выстроенную цепочку между учителем и учеником. Проект дан в помощь. Это новый инструмент, новые возможности, в том числе, чтобы облегчить учителям формальные моменты их работы", – пояснил Владислав Шапша.
В числе подписанных документов, в частности, соглашение о сотрудничестве Калужской области с Белгородской и Саратовской областями при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", информирует правительство региона.
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