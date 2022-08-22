https://ria.ru/20220822/kaluga-1811349854.html

На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений

На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений - РИА Новости, 22.08.2022

На форуме "Цифровая эволюция" в Калуге подписали девять соглашений

Девять соглашений, в том числе о внедрении в Калужской области государственной информационной системы "Моя школа", были подписаны на Всероссийском форуме... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:25

2022-08-22T16:25

2022-08-22T16:25

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общество

калужская область

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КАЛУГА, 22 авг – РИА Новости. Девять соглашений, в том числе о внедрении в Калужской области государственной информационной системы "Моя школа", были подписаны на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" в Калуге, сообщает правительство региона.В понедельник на очередном заседании регионального правительства под председательством губернатора Владислава Шапши были подведены итоги работы III Всероссийского форума "Цифровая эволюция", который прошел в Калуге 18-19 августа. Цель форума – открытое обсуждение приоритетных задач и практических решений цифровой трансформации отраслей.Замглавы региона Дмитрий Разумовский сообщил, что в деловой программе форума в очном формате приняло участие 650 человек, в онлайн-формате 2500 человек. Проведено 20 сессий, на которых состоялся обмен лучшими практиками в создании и предоставлении госуслуг для населения и обсуждение итогов применения мер государственной поддержки ИТ-отрасли. Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание "Эволюция государственного управления – скорость, качество, проактивность"."Заключено девять соглашений, в том числе между Минцифры России, Минпросвещения РФ и правительством Калужской области об информационно-технологическом взаимодействии в рамках внедрения ФГИС "Моя школа", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что этот проект вызвал жаркую дискуссию среди жителей области."У людей возникает тревога по поводу цифровизации системы образования, возможного ухода от реального общения в школах. Но это не так. "Моя школа" это только цифровой помощник. Конечно, никто не собирается вклиниваться в давно выстроенную цепочку между учителем и учеником. Проект дан в помощь. Это новый инструмент, новые возможности, в том числе, чтобы облегчить учителям формальные моменты их работы", – пояснил Владислав Шапша.В числе подписанных документов, в частности, соглашение о сотрудничестве Калужской области с Белгородской и Саратовской областями при реализации национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации", информирует правительство региона.

https://ria.ru/20220818/it-spetsialisty-1810438370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, калужская область, владислав шапша, калуга, образование - общество