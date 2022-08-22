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В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России

В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России - РИА Новости, 22.08.2022

В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России

Активисты из Ростова-на-Дону в понедельник, в День Государственного флага РФ, выстроились в форме буквы Z с бело-сине-красными шарами в руках в знак поддержки... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:16

2022-08-22T15:16

2022-08-22T15:16

общество

день государственного флага россии

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Активисты из Ростова-на-Дону в понедельник, в День Государственного флага РФ, выстроились в форме буквы Z с бело-сине-красными шарами в руках в знак поддержки президента и Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает правительство Ростовской области."На территории парка имени Максима Горького прошел флешмоб "ZА ФЛАГ", направленный на поддержку президента и Вооруженных сил Российской Федерации. Ростовчане выстроились в форме буквы Z. Участники флешмоба держали в руках бело-сине-красные шары и флажки, символизирующие гордость и любовь к своему государству", - говорится в сообщении.Также перед мультимедийным комплексом "Россия – моя история" состоялось центральное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ. Там был торжественно поднят флаг, развернуто полотнище цветов российского триколора и коллективно исполнена песня "Вперед, Россия!". В самом музее открыта тематическая экспозиция.Всего в течение дня по всему региону пройдет более 500 праздничных и тематических мероприятий: концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и поделок, творческие занятия, книжные выставки и интерактивные беседы.

https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, день государственного флага россии, ростов-на-дону