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В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России - РИА Новости, 22.08.2022
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В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России
В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России - РИА Новости, 22.08.2022
В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России
Активисты из Ростова-на-Дону в понедельник, в День Государственного флага РФ, выстроились в форме буквы Z с бело-сине-красными шарами в руках в знак поддержки... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:16
2022-08-22T15:16
общество
день государственного флага россии
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Активисты из Ростова-на-Дону в понедельник, в День Государственного флага РФ, выстроились в форме буквы Z с бело-сине-красными шарами в руках в знак поддержки президента и Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает правительство Ростовской области."На территории парка имени Максима Горького прошел флешмоб "ZА ФЛАГ", направленный на поддержку президента и Вооруженных сил Российской Федерации. Ростовчане выстроились в форме буквы Z. Участники флешмоба держали в руках бело-сине-красные шары и флажки, символизирующие гордость и любовь к своему государству", - говорится в сообщении.Также перед мультимедийным комплексом "Россия – моя история" состоялось центральное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ. Там был торжественно поднят флаг, развернуто полотнище цветов российского триколора и коллективно исполнена песня "Вперед, Россия!". В самом музее открыта тематическая экспозиция.Всего в течение дня по всему региону пройдет более 500 праздничных и тематических мероприятий: концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и поделок, творческие занятия, книжные выставки и интерактивные беседы.
https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html
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общество, день государственного флага россии, ростов-на-дону
Общество, День Государственного флага России, Ростов-на-Дону
15:16 22.08.2022
 
В Ростове-на-Дону в День флага устроили флешмоб в поддержку ВС России

Активисты устроили в Ростове-на-Дону флешмоб в поддержку ВС России в День флага

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области / Флешмоб "ZА ФЛАГ" в Ростове-на-Дону
Флешмоб ZА ФЛАГ в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Ростовской области /
Флешмоб "ZА ФЛАГ" в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 авг – РИА Новости. Активисты из Ростова-на-Дону в понедельник, в День Государственного флага РФ, выстроились в форме буквы Z с бело-сине-красными шарами в руках в знак поддержки президента и Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает правительство Ростовской области.
"На территории парка имени Максима Горького прошел флешмоб "ZА ФЛАГ", направленный на поддержку президента и Вооруженных сил Российской Федерации. Ростовчане выстроились в форме буквы Z. Участники флешмоба держали в руках бело-сине-красные шары и флажки, символизирующие гордость и любовь к своему государству", - говорится в сообщении.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
00:37
День Государственного Флага России
Также перед мультимедийным комплексом "Россия – моя история" состоялось центральное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ. Там был торжественно поднят флаг, развернуто полотнище цветов российского триколора и коллективно исполнена песня "Вперед, Россия!". В самом музее открыта тематическая экспозиция.
Всего в течение дня по всему региону пройдет более 500 праздничных и тематических мероприятий: концерты, велопробеги, спортивные соревнования, конкурсы рисунков и поделок, творческие занятия, книжные выставки и интерактивные беседы.
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

Участники флешмоба, посвященного празднованию Дня Государственного флага России, на Поклонной горе в Москве
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

Спасатели МЧС ДНР поднимают флаг РФ над центром Донецка
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

Участники клуба зимнего плавания Енисейские моржи во время заплыва в холодной воде в честь Дня государственного флага РФ в Красноярске
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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