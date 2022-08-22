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В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте - РИА Новости, 22.08.2022
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В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте
В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте - РИА Новости, 22.08.2022
В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте
Флагштоки высотой 35 метров каждый с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике в День Государственного флага РФ, передает... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:25
2022-08-22T15:31
общество
день государственного флага россии
нальчик
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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флагштоки высотой 35 метров каждый с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике в День Государственного флага РФ, передает корреспондент РИА Новости.Флагштоки установлены на площади Согласия, расположенной в центре города напротив Дома правительства региона. Во время торжественной церемонии поднятия флагов хор вживую исполнил гимн России. Размер каждого из развернутых полотнищ составляет семь на десять с половиной метров."Сегодня, несмотря на все вызовы и угрозы, наша страна продолжает поступательное развитие. Успешно решаются поставленные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным масштабные задачи по модернизации экономики, по улучшению качества жизни людей. Все это доказательства тому, что Россия преодолеет любые препятствия и трудности", - сказал участвовавший в церемонии глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
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общество, день государственного флага россии, нальчик
Общество, День Государственного флага России, Нальчик
15:25 22.08.2022 (обновлено: 15:31 22.08.2022)
 
В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте

Флаги России и КБР установили на 35-метровой высоте на площади Согласия в Нальчике

© Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале Казбека КоковаФлагштоки с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике
Флагштоки с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике
© Кадр из видео, опубликованного в Telegram-канале Казбека Кокова
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флагштоки высотой 35 метров каждый с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике в День Государственного флага РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Флагштоки установлены на площади Согласия, расположенной в центре города напротив Дома правительства региона. Во время торжественной церемонии поднятия флагов хор вживую исполнил гимн России. Размер каждого из развернутых полотнищ составляет семь на десять с половиной метров.
"Сегодня, несмотря на все вызовы и угрозы, наша страна продолжает поступательное развитие. Успешно решаются поставленные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным масштабные задачи по модернизации экономики, по улучшению качества жизни людей. Все это доказательства тому, что Россия преодолеет любые препятствия и трудности", - сказал участвовавший в церемонии глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
"Россия объединяет": как отметили День государственного флага
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

Участники флешмоба, посвященного празднованию Дня Государственного флага России, на Поклонной горе в Москве
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

Школьники наблюдают за церемонией развертывания триколора площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

Военнослужащие РФ и сотрудники Росгвардии развернули триколор площадью 1 тысячу квадратных метров в День Государственного флага России у Музея Победы в Москве
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

Спасатели МЧС ДНР поднимают флаг РФ над центром Донецка
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

Участники военно-патриотического движения Молодая Гвардия - Юнармия проводят акцию в Донецке, посвященную Дню Государственного флага РФ
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

Участники клуба зимнего плавания Енисейские моржи во время заплыва в холодной воде в честь Дня государственного флага РФ в Красноярске
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 9

На Поклонной горе в Москве в День Государственного флага устроили флешмоб "Россия объединяет".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 9

На площади перед Музеем Победы развернули гигантский триколор.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 9

Это один из самых больших существующих флагов Российской Федерации.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 9

Волонтеры раздавали посетителям музея ленточки в цветах российского флага и рассказывали об истории праздника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Тысячеметровый триколор площадью у Музея Победы в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 9

В Донецке в День Государственного флага России провели праздничный митинг и мотопробег.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 9

Спасатели МЧС ДНР подняли российский флаг над центром Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Участники военно-патриотического движения "Молодая Гвардия — Юнармия" проводят в Донецке акцию, посвященную Дню российского флага.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Праздник не оставили без внимания даже участники клуба зимнего плавания "Енисейские моржи" в Красноярске и устроили заплыв в холодной воде.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
ОбществоДень Государственного флага РоссииНальчик
 
 
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