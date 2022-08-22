https://ria.ru/20220822/flagi-1811328499.html

В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте

В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте - РИА Новости, 22.08.2022

В центре Нальчика установили флаги России и КБР на 35-метровой высоте

Флагштоки высотой 35 метров каждый с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике в День Государственного флага РФ, передает... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:25

2022-08-22T15:25

2022-08-22T15:31

общество

день государственного флага россии

нальчик

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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Флагштоки высотой 35 метров каждый с флагами России и Кабардино-Балкарии установили на площади Согласия в Нальчике в День Государственного флага РФ, передает корреспондент РИА Новости.Флагштоки установлены на площади Согласия, расположенной в центре города напротив Дома правительства региона. Во время торжественной церемонии поднятия флагов хор вживую исполнил гимн России. Размер каждого из развернутых полотнищ составляет семь на десять с половиной метров."Сегодня, несмотря на все вызовы и угрозы, наша страна продолжает поступательное развитие. Успешно решаются поставленные нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным масштабные задачи по модернизации экономики, по улучшению качества жизни людей. Все это доказательства тому, что Россия преодолеет любые препятствия и трудности", - сказал участвовавший в церемонии глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

нальчик

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, день государственного флага россии, нальчик