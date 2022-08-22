https://ria.ru/20220822/flag-1811223266.html

Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага

Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022

Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днём Государственного флага и отметил, что флаг напоминает нам о великих подвигах наших... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T10:56

2022-08-22T10:56

2022-08-22T10:56

общество

россия

день государственного флага россии

сергей кравцов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752798555_0:127:2424:1490_1920x0_80_0_0_13d4707a3663013b38932c855ca9628b.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днём Государственного флага и отметил, что флаг напоминает нам о великих подвигах наших предшественников, вдохновляет на новые свершения, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации"."Поздравляю вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации. Флаг России – это важнейший государственный символ, знаменующий славу, доблесть, могущество нашей страны. Он напоминает нам о великих подвигах наших предшественников и вдохновляет на новые свершения во благо Отечества", - цитирует слова Кравцова пресс-служба.По его словам, воспитывая подрастающее поколение, необходимо прививать ему уважение к Родине, подавать личный пример гражданственности, патриотизма. Наша задача – всячески поддерживать молодежь в ее стремлении больше узнать об отечественной истории, с самых ранних лет знакомить детей с многовековыми традициями российской государственности."Отмечу, что этому в полной мере способствуют церемонии поднятия Государственного флага, исполнения гимна в образовательных учреждениях, востребованные общественные проекты. И, конечно, этой высокой цели подчинена большая значимая работа, связанная с историческим просвещением в школах и колледжах", - добавил министр.

https://ria.ru/20220822/flag-1810790421.html

https://ria.ru/20220822/flag-1811221189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, день государственного флага россии, сергей кравцов