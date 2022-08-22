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Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
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Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага
Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага - РИА Новости, 22.08.2022
Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днём Государственного флага и отметил, что флаг напоминает нам о великих подвигах наших... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:56
2022-08-22T10:56
общество
россия
день государственного флага россии
сергей кравцов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днём Государственного флага и отметил, что флаг напоминает нам о великих подвигах наших предшественников, вдохновляет на новые свершения, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации"."Поздравляю вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации. Флаг России – это важнейший государственный символ, знаменующий славу, доблесть, могущество нашей страны. Он напоминает нам о великих подвигах наших предшественников и вдохновляет на новые свершения во благо Отечества", - цитирует слова Кравцова пресс-служба.По его словам, воспитывая подрастающее поколение, необходимо прививать ему уважение к Родине, подавать личный пример гражданственности, патриотизма. Наша задача – всячески поддерживать молодежь в ее стремлении больше узнать об отечественной истории, с самых ранних лет знакомить детей с многовековыми традициями российской государственности."Отмечу, что этому в полной мере способствуют церемонии поднятия Государственного флага, исполнения гимна в образовательных учреждениях, востребованные общественные проекты. И, конечно, этой высокой цели подчинена большая значимая работа, связанная с историческим просвещением в школах и колледжах", - добавил министр.
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общество, россия, день государственного флага россии, сергей кравцов
Общество, Россия, День Государственного флага России, Сергей Кравцов
10:56 22.08.2022
 
Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага

Министр просвещения Кравцов поздравил россиян с Днем Государственного флага

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага России
Празднование Дня государственного флага России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Празднование Дня государственного флага России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил россиян с Днём Государственного флага и отметил, что флаг напоминает нам о великих подвигах наших предшественников, вдохновляет на новые свершения, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
День Государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается в России 22 августа. Он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне Государственного флага Российской Федерации".
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
00:37
День Государственного Флага России
"Поздравляю вас с праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации. Флаг России – это важнейший государственный символ, знаменующий славу, доблесть, могущество нашей страны. Он напоминает нам о великих подвигах наших предшественников и вдохновляет на новые свершения во благо Отечества", - цитирует слова Кравцова пресс-служба.
По его словам, воспитывая подрастающее поколение, необходимо прививать ему уважение к Родине, подавать личный пример гражданственности, патриотизма. Наша задача – всячески поддерживать молодежь в ее стремлении больше узнать об отечественной истории, с самых ранних лет знакомить детей с многовековыми традициями российской государственности.
"Отмечу, что этому в полной мере способствуют церемонии поднятия Государственного флага, исполнения гимна в образовательных учреждениях, востребованные общественные проекты. И, конечно, этой высокой цели подчинена большая значимая работа, связанная с историческим просвещением в школах и колледжах", - добавил министр.
Церемония подъема Государственного флага РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
10:50
ВЦИОМ: 66 процентов россиян испытывают гордость при виде флага России
 
ОбществоРоссияДень Государственного флага РоссииСергей Кравцов
 
 
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