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Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на "Росатом" - РИА Новости, 22.08.2022
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Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на "Росатом"
Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на "Росатом" - РИА Новости, 22.08.2022
Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на "Росатом"
Финская проектная компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала к госкорпорации судебный иск,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T10:47
2022-08-22T16:43
в мире
финляндия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
fennovoima
аэс "ханхикиви-1"
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости. Финская проектная компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала к госкорпорации судебный иск, рассказал исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт."В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро", — сказал Шпехт в интервью газете Helsingin Sanomat.По данным издания, в эту сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса в 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро. При этом в Fennovoima уверены, что иск российской стороны на аналогичную сумму — вопрос времени.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало со ссылкой на финансовую отчетность Fennovoima, что компании грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс в 800 миллионов евро.Шпехт также полагает, что недостатка в желающих достроить станцию не будет. "Конечно, потенциальный интерес есть, потому что участок ценный. Лицензирование площадки под новую атомную электростанцию занимает от пяти до восьми лет. Вы должны найти подходящий участок, провести анализ, оценку воздействия на окружающую среду, подать заявку на получение разрешений — мы все это сделали", — отметил он.У Fennovoima два владельца: финская Voimaosakeyhtiö SF (66%), среди акционеров которой крупные финские компании Outokumpu, SSAB, SRV и Fortum, а также многочисленные местные энергетические компании и российская RAOS Voima (34%).Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом").
https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html
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в мире, финляндия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", fennovoima, аэс "ханхикиви-1"
В мире, Финляндия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Fennovoima, АЭС "Ханхикиви-1"
10:47 22.08.2022 (обновлено: 16:43 22.08.2022)
 
Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал в суд на "Росатом"

Заказчик АЭС "Ханхикиви" Fennovoima подала в суд на "Росатом" иск на два миллиарда евро

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 авг — РИА Новости. Финская проектная компания Fennovoima Oy, выступавшая заказчиком строительства АЭС "Ханхикиви-1" по проекту "Росатома", подала к госкорпорации судебный иск, рассказал исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт.
"В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро", — сказал Шпехт в интервью газете Helsingin Sanomat.
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По данным издания, в эту сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса в 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро. При этом в Fennovoima уверены, что иск российской стороны на аналогичную сумму — вопрос времени.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханхикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало со ссылкой на финансовую отчетность Fennovoima, что компании грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс в 800 миллионов евро.
Шпехт также полагает, что недостатка в желающих достроить станцию не будет.
"Конечно, потенциальный интерес есть, потому что участок ценный. Лицензирование площадки под новую атомную электростанцию занимает от пяти до восьми лет. Вы должны найти подходящий участок, провести анализ, оценку воздействия на окружающую среду, подать заявку на получение разрешений — мы все это сделали", — отметил он.
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У Fennovoima два владельца: финская Voimaosakeyhtiö SF (66%), среди акционеров которой крупные финские компании Outokumpu, SSAB, SRV и Fortum, а также многочисленные местные энергетические компании и российская RAOS Voima (34%).
Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 МВт. Заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС выступала финская проектная компания Fennovoima Oy. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" выступала компания RAOS Project (входит в "Росатом").
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В миреФинляндияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"FennovoimaАЭС "Ханхикиви-1"
 
 
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