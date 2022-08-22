https://ria.ru/20220822/energodar-1811226398.html

Украинские войска ночью обстреляли Энергодар

Украинские войска ночью обстреляли Энергодар - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска ночью обстреляли Энергодар

Украинские войска минувшей ночью обстреляли Энергодар и его пригород, Запорожская АЭС обстрелам не подвергалась, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:13

2022-08-22T11:13

2022-08-22T11:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Энергодар и его пригород, Запорожская АЭС обстрелам не подвергалась, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."За минувшую ночь обстрелов атомной станции не было, были обстрелы пригорода Энергодара и его окраин", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. "Все равно ожидаем каждый момент провокацию или удары, с учетом того, что мы видим, как всячески повышают ставку и разжигают противостояние непосредственно страны консолидированного Запада", - добавил Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область