11:13 22.08.2022 (обновлено: 11:35 22.08.2022)
Украинские войска ночью обстреляли Энергодар
Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о ночном обстреле Энергодара и пригорода со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Энергодар и его пригород, Запорожская АЭС обстрелам не подвергалась, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"За минувшую ночь обстрелов атомной станции не было, были обстрелы пригорода Энергодара и его окраин", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. "Все равно ожидаем каждый момент провокацию или удары, с учетом того, что мы видим, как всячески повышают ставку и разжигают противостояние непосредственно страны консолидированного Запада", - добавил Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
21 июля, 08:00Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом