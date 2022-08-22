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Украинские войска ночью обстреляли Энергодар - РИА Новости, 22.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220822/energodar-1811226398.html
Украинские войска ночью обстреляли Энергодар
Украинские войска ночью обстреляли Энергодар - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска ночью обстреляли Энергодар
Украинские войска минувшей ночью обстреляли Энергодар и его пригород, Запорожская АЭС обстрелам не подвергалась, сообщил член главного совета администрации... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:13
2022-08-22T11:35
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Энергодар и его пригород, Запорожская АЭС обстрелам не подвергалась, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."За минувшую ночь обстрелов атомной станции не было, были обстрелы пригорода Энергодара и его окраин", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. "Все равно ожидаем каждый момент провокацию или удары, с учетом того, что мы видим, как всячески повышают ставку и разжигают противостояние непосредственно страны консолидированного Запада", - добавил Рогов.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Запорожская АЭС, Запорожская область
11:13 22.08.2022 (обновлено: 11:35 22.08.2022)
 
Украинские войска ночью обстреляли Энергодар

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о ночном обстреле Энергодара и пригорода со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли Энергодар и его пригород, Запорожская АЭС обстрелам не подвергалась, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"За минувшую ночь обстрелов атомной станции не было, были обстрелы пригорода Энергодара и его окраин", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ситуация в регионе остается напряженной. "Все равно ожидаем каждый момент провокацию или удары, с учетом того, что мы видим, как всячески повышают ставку и разжигают противостояние непосредственно страны консолидированного Запада", - добавил Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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