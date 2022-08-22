https://ria.ru/20220822/dugina-1811437639.html
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД - РИА Новости, 22.08.2022
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД
России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:59
2022-08-22T21:59
2022-08-22T22:16
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811285177_0:78:2512:1491_1920x0_80_0_0_edb711ef3070872c8ee6b14a8afb1bbe.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить подобные акты терроризма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.По словам парламентария, если к делу подключится КТК, это предупредит новые преступления.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811285177_101:0:2429:1746_1920x0_80_0_0_03aa7e4b75ff28a98b579bdbf65a811b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
21:59 22.08.2022 (обновлено: 22:16 22.08.2022)
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД
Депутат ГД Шхагошев: России нужно обратиться в ООН и КТК по ситуации с убийством Дугиной