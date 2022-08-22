https://ria.ru/20220822/dugina-1811437639.html

России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД

России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД - РИА Новости, 22.08.2022

России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД

России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T21:59

2022-08-22T21:59

2022-08-22T22:16

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

оон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить подобные акты терроризма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.По словам парламентария, если к делу подключится КТК, это предупредит новые преступления.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811156104.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной