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России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД - РИА Новости, 22.08.2022
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России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД - РИА Новости, 22.08.2022
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД
России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T21:59
2022-08-22T22:16
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
оон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить подобные акты терроризма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.По словам парламентария, если к делу подключится КТК, это предупредит новые преступления.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
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россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), оон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), ООН, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
21:59 22.08.2022 (обновлено: 22:16 22.08.2022)
 
России нужно обратиться в ООН и КТК по убийству Дугиной, считает депутат ГД

Депутат ГД Шхагошев: России нужно обратиться в ООН и КТК по ситуации с убийством Дугиной

© РИА Новости / Александр КряжевЖурналистка, политолог Дарья Дугина
Журналистка, политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Журналистка, политолог Дарья Дугина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. России необходимо обратиться в ООН и Контртеррористический комитет (КТК) в рамках дела об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, это поможет предотвратить подобные акты терроризма, заявил РИА Новости депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
"Россия должна обратиться в ООН и Контртеррористический комитет, поскольку теракт носит межстрановой характер, и российские правоохранительные органы не должны заниматься этим в одиночку", - подчеркнул политик.
По словам парламентария, если к делу подключится КТК, это предупредит новые преступления.
Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла в субботу вечером при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина
21 августа, 20:00
В турецкой партии назвали гибель Дугиной заговором против дружбы с Россией
 
Дарья ДугинаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)ООНФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
 
 
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