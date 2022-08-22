https://ria.ru/20220822/dugina-1811344678.html
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной
Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:13
2022-08-22T16:13
2022-08-22T16:13
происшествия
александр дугин
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир джабаров
дарья дугина
московская область (подмосковье)
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются, такое мнение высказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк."Не исключено, что им сложно было выйти на отца, дочь была более доступна для общения. Может быть, они пытались использовать момент, когда Дарья была с отцом, и подложить взрывчатку", - сказал Джабаров, напомнив, что журналистка на момент гибели находилась в машине Александра Дугина.По его словам, то, что это был заказ Украины, "подтвердилась наша версия".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, дарья дугина, московская область (подмосковье), украина
Происшествия, Александр Дугин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Джабаров, Дарья Дугина, Московская область (Подмосковье), Украина
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной
Сенатор Джабаров: украинские наемники через Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца