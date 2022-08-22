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Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
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Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной
Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T16:13
2022-08-22T16:13
происшествия
александр дугин
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир джабаров
дарья дугина
московская область (подмосковье)
украина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются, такое мнение высказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк."Не исключено, что им сложно было выйти на отца, дочь была более доступна для общения. Может быть, они пытались использовать момент, когда Дарья была с отцом, и подложить взрывчатку", - сказал Джабаров, напомнив, что журналистка на момент гибели находилась в машине Александра Дугина.По его словам, то, что это был заказ Украины, "подтвердилась наша версия".
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московская область (подмосковье)
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происшествия, александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, дарья дугина, московская область (подмосковье), украина
Происшествия, Александр Дугин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Джабаров, Дарья Дугина, Московская область (Подмосковье), Украина
16:13 22.08.2022
 
Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной

Сенатор Джабаров: украинские наемники через Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина
Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудники СК РФ в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы проводят следственные действия на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются, такое мнение высказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
"Не исключено, что им сложно было выйти на отца, дочь была более доступна для общения. Может быть, они пытались использовать момент, когда Дарья была с отцом, и подложить взрывчатку", - сказал Джабаров, напомнив, что журналистка на момент гибели находилась в машине Александра Дугина.
По его словам, то, что это был заказ Украины, "подтвердилась наша версия".
Дарья Дугина
Вчера, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
ПроисшествияАлександр ДугинПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ДжабаровДарья ДугинаМосковская область (Подмосковье)Украина
 
 
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