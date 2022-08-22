https://ria.ru/20220822/dugina-1811344678.html

Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной

Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

Сенатор назвал возможную причину убийства журналистки Дугиной

Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:13

2022-08-22T16:13

2022-08-22T16:13

происшествия

александр дугин

подрыв автомобиля дарьи дугиной

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир джабаров

дарья дугина

московская область (подмосковье)

украина

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинские спецслужбы через журналистку Дарью Дугину, возможно, пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются, такое мнение высказал РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.ФСБ РФ заявила, что за убийством российской журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк."Не исключено, что им сложно было выйти на отца, дочь была более доступна для общения. Может быть, они пытались использовать момент, когда Дарья была с отцом, и подложить взрывчатку", - сказал Джабаров, напомнив, что журналистка на момент гибели находилась в машине Александра Дугина.По его словам, то, что это был заказ Украины, "подтвердилась наша версия".

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

московская область (подмосковье)

украина

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Ольга Фомченкова

происшествия, александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир джабаров, дарья дугина, московская область (подмосковье), украина