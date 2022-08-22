15:37 22.08.2022 (обновлено: 16:07 22.08.2022)
В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной
Джабаров пообещал Эстонии жесткие меры в случае невыдачи исполнительницы убийства Дугиной
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы
Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк, а в том, что будет отказ практически нет сомнений, есть все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", - написал политик в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Джабаров не исключил, что украинские спецслужбы через журналистку пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются.
21 августа, 18:02Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной