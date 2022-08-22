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В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
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В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной
В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной
Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина,... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T15:37
2022-08-22T16:07
происшествия
дарья дугина
таллин
эстония
подрыв автомобиля дарьи дугиной
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Джабаров не исключил, что украинские спецслужбы через журналистку пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются.
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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.
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происшествия, дарья дугина, таллин, эстония, подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир джабаров, совет федерации рф
Происшествия, Дарья Дугина, Таллин, Эстония, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
15:37 22.08.2022 (обновлено: 16:07 22.08.2022)
 
В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной

Джабаров пообещал Эстонии жесткие меры в случае невыдачи исполнительницы убийства Дугиной

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы
Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк, а в том, что будет отказ практически нет сомнений, есть все основания для жёстких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку", - написал политик в своем Telegram-канале.
Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.
Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Джабаров не исключил, что украинские спецслужбы через журналистку пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются.
Дарья Дугина
21 августа, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
ПроисшествияДарья ДугинаТаллинЭстонияПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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