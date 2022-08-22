https://ria.ru/20220822/dugina-1811332770.html

В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной

В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

В СФ пообещали жесткие меры в случае невыдачи предполагаемой убийцы Дугиной

Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина,... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T15:37

2022-08-22T15:37

2022-08-22T16:07

происшествия

дарья дугина

таллин

эстония

подрыв автомобиля дарьи дугиной

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Если Эстония откажется выдать России Наталью Вовк, подозреваемую в гибели журналистки Дарьи Дугиной, есть все основания для жёстких действий РФ против Таллина, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.Как сообщили в ФСБ, дело раскрыто. По версии ведомства, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Джабаров не исключил, что украинские спецслужбы через журналистку пытались выйти на ее отца, известного философа Александра Дугина, зная, что отец и дочь часто общаются.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

таллин

эстония

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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля. 2022-08-22T15:37 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дарья дугина, таллин, эстония, подрыв автомобиля дарьи дугиной, владимир джабаров, совет федерации рф