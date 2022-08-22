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Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию
Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию - РИА Новости, 22.08.2022
Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию
После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:16
2022-08-22T14:16
2022-08-22T14:17
происшествия
дарья дугина
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
фсб
эстония
подрыв автомобиля дарьи дугиной
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что материалы расследования переданы в СК РФ.
псковская область
эстония
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РИА Новости
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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.
2022-08-22T14:16
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дарья дугина, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), фсб, эстония, подрыв автомобиля дарьи дугиной, видео
Происшествия, Дарья Дугина, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ, Эстония, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной
14:16 22.08.2022 (обновлено: 14:17 22.08.2022)
Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию
ФСБ: после подрыва машины Дугиной Вовк с дочкой уехала в Эстонию через Псковскую область