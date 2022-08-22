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Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию

Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию - РИА Новости, 22.08.2022

Женщина, подорвавшая машину Дугиной, уехала в Эстонию

После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:16

2022-08-22T14:16

2022-08-22T14:17

происшествия

дарья дугина

псковская область

следственный комитет россии (ск рф)

фсб

эстония

подрыв автомобиля дарьи дугиной

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. После управляемого подрыва машины российской журналистки Дарьи Дугиной исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство."В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа 2022 года Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что материалы расследования переданы в СК РФ.

псковская область

эстония

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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля. 2022-08-22T14:16 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дарья дугина, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), фсб, эстония, подрыв автомобиля дарьи дугиной, видео