https://ria.ru/20220822/dugina-1811294632.html
Пушилин прокомментировал убийство Дугиной
Пушилин прокомментировал убийство Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022
Пушилин прокомментировал убийство Дугиной
Исходя из ситуации с убийством в Подмосковье Дарьи Дугиной, можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:08
2022-08-22T14:08
2022-08-22T14:08
происшествия
московская область (подмосковье)
александр дугин
подрыв автомобиля дарьи дугиной
дарья дугина
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Исходя из ситуации с убийством в Подмосковье Дарьи Дугиной, можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Вечером в субботу в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дугина. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла на месте. По предварительным данным следствия, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего, но с учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер."Безусловно, следствие должно установить и следствие уже работает, но по всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору. При этом думать о каких-то случайностях или совпадениях, увы, не приходится", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, за несколько дней до убийства, в интернете "начала раскручиваться информация об Александре Гельевиче Дугине, его важности в российской политике как идеолога Русского мира"."То, что взрывное устройство было заложено в машину Александра Гельевича, также указывает на то, кто был настоящей целью... И здесь преступный режим Украины - террористический режим, смею так уже заявлять, учитывая то количество людей, кого он уже уничтожил, именно применяя террористические методы", - отметил Пушилин.
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
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РИА Новости
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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев
С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля.
2022-08-22T14:08
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PT0M49S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Александр Дугин, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Дарья Дугина
Пушилин прокомментировал убийство Дугиной
Пушилин после убийства Дугиной заявил, что Киев перешел к индивидуальному террору