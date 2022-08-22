https://ria.ru/20220822/dugina-1811294632.html

Пушилин прокомментировал убийство Дугиной

Пушилин прокомментировал убийство Дугиной - РИА Новости, 22.08.2022

Пушилин прокомментировал убийство Дугиной

Исходя из ситуации с убийством в Подмосковье Дарьи Дугиной, можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:08

2022-08-22T14:08

2022-08-22T14:08

происшествия

московская область (подмосковье)

александр дугин

подрыв автомобиля дарьи дугиной

дарья дугина

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Исходя из ситуации с убийством в Подмосковье Дарьи Дугиной, можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Вечером в субботу в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дугина. Дочь известного общественного деятеля Александра Дугина погибла на месте. По предварительным данным следствия, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. Дело возбуждено по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Прорабатываются различные версии произошедшего, но с учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер."Безусловно, следствие должно установить и следствие уже работает, но по всем признакам можно говорить, что Киев перешел к индивидуальному террору. При этом думать о каких-то случайностях или совпадениях, увы, не приходится", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, за несколько дней до убийства, в интернете "начала раскручиваться информация об Александре Гельевиче Дугине, его важности в российской политике как идеолога Русского мира"."То, что взрывное устройство было заложено в машину Александра Гельевича, также указывает на то, кто был настоящей целью... И здесь преступный режим Украины - террористический режим, смею так уже заявлять, учитывая то количество людей, кого он уже уничтожил, именно применяя террористические методы", - отметил Пушилин.

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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Кадры с места гибели Дарьи Дугиной и комментарии очевидцев С учетом полученных данных следствие полагает, что преступление, в результате которого погибла журналист и политолог Дарья Дугина, было заказным и спланировано заранее, сообщил СК. На месте происшествия продолжают работать следователи и специалисты Главного управления криминалистики СК. Взрывотехник осмотрел сгоревшую машину, ее отогнали на специализированную стоянку. Также изъята запись с видеорегистратора автомобиля. 2022-08-22T14:08 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), александр дугин, подрыв автомобиля дарьи дугиной, дарья дугина