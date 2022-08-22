https://ria.ru/20220822/donbass-1811363168.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска за 20 минут выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Донецку и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T17:01

2022-08-22T17:01

2022-08-22T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Донецку и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15:55 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 4 мины калибром 120 мм; 16:15 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также, по данным ведомства, в 15.55 обстрелу подверглась Новобахмутовка, по которой украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины