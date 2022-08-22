Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
ДНР: украинские войска выпустили четыре мины и три снаряда по Горловке и Донецку
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Донецку и три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15:55 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 4 мины калибром 120 мм; 16:15 - н.п. Курдюмовка - н.п. Горловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Также, по данным ведомства, в 15.55 обстрелу подверглась Новобахмутовка, по которой украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".