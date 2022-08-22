https://ria.ru/20220822/donbass-1811355594.html

Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку

Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку

Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T16:44

2022-08-22T16:44

2022-08-22T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. По Горловке украинские войска открывали огонь восемь раз, в том числе применяя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, донбасс