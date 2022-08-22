Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку
ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево, Александровке и Горловке 17 снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ в Донбассе
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Зайцево, Александровку и Горловку, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Клебан-Бык – населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра; 16.00 – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о пяти обстрелах Зайцево со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. По Горловке украинские войска открывали огонь восемь раз, в том числе применяя снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. В результате обстрелов погибли два человека, еще двое получили ранения.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от населенного пункта Марьинка, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел Донецка. В поселке отсутствует водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.