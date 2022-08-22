https://ria.ru/20220822/donbass-1811295679.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T14:12
2022-08-22T14:12
2022-08-22T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 (совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.25 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Ясиноватой 12 снарядов