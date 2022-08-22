https://ria.ru/20220822/donbass-1811295679.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T14:12

2022-08-22T14:12

2022-08-22T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив за пять минут 12 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.30 (совпадает с мск) - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.25 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины