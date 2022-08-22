https://ria.ru/20220822/donbass-1811269974.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T13:16
2022-08-22T13:16
2022-08-22T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив за 10 минут семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 12:05 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Горловка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее ведомство сообщало, что в понедельник украинские войска выпустили по Горловке более 40 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку и Горловке