https://ria.ru/20220822/donbass-1811243333.html

ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР

ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР

ВС РФ уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T12:11

2022-08-22T12:11

2022-08-22T17:22

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донбасс

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)