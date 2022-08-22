https://ria.ru/20220822/donbass-1811243333.html
ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР
ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022
ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР
ВС РФ уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T12:11
2022-08-22T12:11
2022-08-22T17:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в ДНР за сутки до 100 националистов, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ."Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в районе Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:11 22.08.2022 (обновлено: 17:22 22.08.2022)
ВС России уничтожили до ста украинских националистов в ДНР
Минобороны России: ударами по позициям ВСУ и теробороны в ДНР уничтожено до ста военных