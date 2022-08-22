https://ria.ru/20220822/donbass-1811236860.html

Жители Горловки остались без света после обстрелов со стороны Украины

Жители Горловки остались без света после обстрелов со стороны Украины - РИА Новости, 22.08.2022

Жители Горловки остались без света после обстрелов со стороны Украины

Почти 27 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:55

2022-08-22T11:55

2022-08-22T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Почти 27 тысяч абонентов остались без электроэнергии в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обесточили жителей Горловки. Украинские боевики атаковали две ЛЭП 110кВ, остановлена работа 173 ТП. Без электроэнергии остались 26 834 абонента", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее сообщало, что украинские войска в понедельник несколько раз обстреливали Горловку, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс