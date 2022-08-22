https://ria.ru/20220822/donbass-1811227754.html
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 снарядов - РИА Новости, 22.08.2022
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 снарядов
Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-22T11:17
2022-08-22T11:17
2022-08-22T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Второй обстрел города был зафиксирован ведомством в 10.30, украинские войска выпустили по поселку шахты имени Румянцева семь снарядов калибром 152 миллиметра.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска с утра понедельника обстреливают Горловку, выпущено в общей сложности свыше 40 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Горловке еще 13 снарядов
ДНР: украинские войска выпустили по Горловке еще 13 снарядов калибра 152 миллиметра