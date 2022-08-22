https://ria.ru/20220822/donbass-1811224148.html

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Зайцево и Горловке в ДНР

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Зайцево и Горловке в ДНР - РИА Новости, 22.08.2022

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Зайцево и Горловке в ДНР

Украинские войска одновременно обстреляли поселок Зайцево и город Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-22T11:01

2022-08-22T11:01

2022-08-22T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 авг – РИА Новости. Украинские войска одновременно обстреляли поселок Зайцево и город Горловку из тяжелой артиллерии, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Зайцево: выпущено 12 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.В это же время была обстреляна Горловка, украинские войска выпустили по ней четыре снаряда калибра 152 миллиметра, отметили в ведомстве.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины